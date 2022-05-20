انتشال جثث 3 شباب لقوا مصرعهم غرقًا في قرية برديس بسوهاج

لقي 3 شباب مصرعهم غرقًا فى نهر النيل أثناء استقلالهم قاربًا للتنزه في قرية برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، إذ انقلب بهم القارب في المياه وعجزوا عن إنقاذ أنفسهم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، يفيد غرق 3 شباب بجزيرة نجع العرب التابعة لقرية برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث وانتشال الجثث

وعلى الفور، انتقل مساعد مدير الأمن لفرق الجنوب ومأمور مركز شرطة البلينا والرائد عمر محمد عبدالسلام، رئيس قسم الإنقاذ النهرى، وضباط المباحث، بمركز شرطة البلينا في سوهاج، لموقع الحادث، وتبين غرق 3 شباب أثناء استقلالهم لقارب للتنزه بقرية برديس بمركز البلينا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث الثلاثة ونقلهم إلى مستشفى برديس المركزي.

تحريات إدارة البحث الجنائي بسوهاج

وكشفت تحريات المباحث الجنائية التى قادها اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بسوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، أن الشباب المتوفيين الثلاثة كانوا يستقلون قاربًا للتنزه فى نهر النيل هربًا من حرارة الجو، عندما اختل توازنهم وسقط بهم القارب فى الماء.

وهرع الأهالي إلى نهر النيل لمحاولة إنقاذهم والبحث عنهم، واستعانوا بقوات الإنقاذ النهري التي دفعت بـ4 فرق إنقاذ عقب إخطار مركز شرطة البلينا، وبعد انتشال الجثث الثلاثة تبين أنهم: «علاء .ع .أ» ويبلغ من العمر 19عامًا، طالب، «إبراهيم .م .ا» ويبلغ من العمر 19عامًا، طالب، «كريم .ع .ا» ويبلغ من العمر 19عامًا، وجميعهم من مركز برديس وتربطهم علاقة صداقة.

وجرى تحرير محضرًا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ النيابة التي باشرت التحقيق.