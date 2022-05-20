سيدة تتهم مستشفى خاصا بالدقهلية بالتسبب في وفاة رضيعها.. والصحة: نتقصى الأمر

حالة من الانهيار الشديد والبكاء الهستيري ظهرت عليها سيدة داخل إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وهي تصرخ: «موتو لنا الولد»، وهي تصرخ وتستغيث داخل حضانة أطفال ولم تتوقف عن الصراخ أمام إحدى المرضات التي تحاول تهدئتها دون جدوى وتحاول الأم أن يسمع المسؤولون صوتها بعد وفاة ابنها

تداول مقطع فيديو بوفاة الطفل

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو والذي تظهر فيه الأم في حالة من الانهيار الشديد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمنصورة، وتستغيث بالمسؤولين وهي تدعي أن وفاة ابنها نتيجة وجود عطل في الأجهزة واتهمت الأم المستشفى بالإهمال الذي تسبب في وفاة رضيعها، مؤكدة أن الوفاة بسبب تعطل أجهزة الحضانة في المستشفى الخاص.

صحة الدقهلية تعلن إرسال لجنة من العلاج الحر للمستشفى الخاص

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي مختصر: «أنه بالنسبة للفيديو المتداول جاري التقصي عن جميع ملابسات الفيديو وسنصدر بيانا تفصيليا عن الواقعة بعد التحري وعمل اللازم».

مصدر يؤكد إعداد تقرير عن الحالة

وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن الحالة من محافظة البحيرة، وسيتم إرسال لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية إلى المستشفى وعمل تقرير عن سبب وفاة الطفل وحالة الأجهزة بالمستشفى، وفحص العلاج المقدم إلي الطفل، وعمل تقرير لوكيل وزارة الصحة بالدقهلية لاتخاذ الإجراء المنساب.

وأوضح المصدر أن لجنة العلاج الحر ستتخذ إجراءاتها الليلة دون أي تأخير وخلال ساعات سيكون التقرير كامل أمام وكيل وزارة الصحة.