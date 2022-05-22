كلب يعقر طفلا ويشوه وجهه بالسويس.. ووالده: مستقبل ابني ضاع «فيديو»

أنقذت الهناية الإلهية الطفل فارس محمد، 9 سنوات، والمقيم بمنطقة حوض الدرس بمحافظة السويس، بعدما هاجمه كلب شرس من فصيلة «بيتبول»، وكاد يفتك به لولا تواجد أحد الشباب ودورية أمن.

والد فارس: مستقبل ابني ضاع وحياتنا اتدمرت

وقال «محمد» والد الطفل فارس، الذى أصابه كلب شرس بإصابات بالغة في وجهه، وكتفه وأماكن متفرقة من جسده، «مستقبل ابني ضاع للأسف، أنا بأقول الحمد لله على كل شيء، بس ابني وجهه اتشوه وجسمه، لما يكبر ها يواجه المجتمع إزاي، وهل أنا همشي معاه بورقة تدل على الحادث، علشان الناس تعرف إنه مش شقي ولا بلطجي بسبب ما ستتركه الإصابة من آثار في وجهه».

وتابع «كنت باحلم إنه يدخل الجيش أو الشرطة، وصحياً الآن أصبح بعيد كل البعد عن ذلك».

الوالد: إجراءات قانونية ضد صاحب الكلب

وتابع «إحنا ربنا يعلم بينا، مش عارف أعبر عن اللي جوايا، لكن إحنا حرفياً لا ننام، وابني نفسيته سيئة، وعموما تم تحرير محضر، والإجراءات القانونية تسير في مسارها الطبيعي مع صاحب الكلب، وأنا عاوز حق ابني، ومستقبله اللي ضاع، وأنا أثق في الله سبحانة وتعالى، وفي القضاء المصري، وإن شاء الله حقى هيجيلي».

شاب وأفراد أمن أنقذوا الطفل من أنياب الكلب

وتابع والد الطفل، «ربنا يبارك في أحمد ابن جاري، وكذلك في فرد الأمن الخاص بهيئة قناة السويس، إذ أنهما بمساعدة وردية الأمن المتواجدة بالمكان تمكنوا من إنقاذ فارس من بين أنياب الكلب بإعجوبة، بعد أن أصابه إصابات بالغة».