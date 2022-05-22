حقيقة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي 2022

علق مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حقيقة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، بعد انتشار العديد من الشائعات بخصوص تسريب الامتحان قبل بدايته، حيث تجرى الاختبارات وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين عليها، إضافة إلى تنفيذ تعليمات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني، ومعاقبة الطلاب الغشاشين.

تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقيا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8.30 صباحا، ولم يتم تسريبه كما أُشيع، مشيرا إلى أنّ الامتحان الإلكتروني سيبدأ من الساعة 8.45 دقيقة صباحا وحتى 9.45 دقيقة صباحا، والمتداول عن تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي 2022 غير حقيقي.

عقوبات مشددة للطلاب الغشاشين

وأوضح المصدر، أنّ هناك تعليمات مشددة بمنع الغش داخل لجان الامتحانات، حيث يتم توقيع عقوبات مشددة على الطلاب الغشاشين، كما أنّ تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي غير حقيقي، وجميع لجان الامتحانات مؤمنة تمامًا.

ولفت المصدر، إلى أنّ الوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتوقيع عقوبات صارمة على الغشاشين، ومواجهة أي أعطال تقنية فنية فورا حال حدوثها، لمنع تعطل سير الامتحانات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ امتحانات الصف الثاني الثانوي التي تعقد اليوم تضاف للمجموع، وتشمل 30% للأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، و70% للأسئلة الموضوعية التي تعقد على جهاز التابلت بنمط الاختيار من متعدد وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

تحذيرات من تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب، بعدم تقسيم شاشة التابلت أثناء أداء الامتحان أو الدخول على أي منصات تعليمية أخرى غير منصة الامتحان الإلكتروني، كي لا يتسبب ذلك في خروجهم من منصة الامتحان، مؤكدة أنّه يتم تسليم الطلاب كود الامتحان قبل انطلاقه بوقت كافٍ ويختلف الكود من طالب لآخر ومن مادة لأخرى.