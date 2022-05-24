الكنتالوب «شهد الغلابة» في شمال سيناء: سعره 5 جنيهات فقط

يصفه أهالي سيناء «بالشهد»، ويكون طعمه ألذ في حينما يُزرع في الأراضي الطينية التي ارتوت من مياه المطر، ويعتبر من أفضل الفواكه عند السيناوية، إنه «الكنتالوب»، أو «الشمام السيناوي»، الذي يوجد له موسمين عند السيناويين في كل عام، أحدها في أول شهور الصيف، إذ يتم زراعته على أغطية «البلاستيك» في الشتاء وينضج في بداية الصيف، والمرة الثانية في أواخر الصيف، ويطلق عليه «الشمام الصيفي»

الفاكهة الثانية لدى الكثير من أهالي سيناء بعد الخوخ

يقول سليمان أبو يوسف، أحد تجار الفاكهة بالعريش في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اقبالًا كبيرًا على شراء الكنتالوب من الأهالي، وذلك لسببين، أزلهما أنه يعتبر من الفواكه لذيذة الطعم، والسبب الآخر، هو أن سعره 5 جنيهات فقط، ويصل إلى 4 جنيهات في بعض الأحيان، ولذلك فإن السعر في متناول الجميع.

سعره في متناول الجميع

ويقول أحمد الشريف، أحد الأهالي، أن سعر «الكنتالوب» في متناول الجميع، إذ أن 4 كيلوجرامات تكفي لجميع أفراد الأسرة، وسعرها أقل من 20 جنيهًا.

الخروبة أشهر المناطق إنتاجًا

ويرى أحمد سواركة أحد المزارعين، أن قرية الخروبة غرب الشيخ زويد، تشتهر بأفضل أنوان «الشمام»، فحينما تجد البائع يقول «شمام الخروبة»، تجد إقبالًا كبيرًا عليه، لأنه معروف أنه يتم زراعته في مناطق طين مرتوية من مياه المطر.

وانتشرت عمليات البيع لفاكهة «الكنتالوب» بأسواق شمال سيناء، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، والذين يحرصون على شراءه أوقات الصباح، أي بعد قطفه بأقل من ساعتين، على اعتبار أنه وجبة طازج يكون ألذ في تناوله.