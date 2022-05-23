مطور عقاري: نهدف لفتح أسواق جديدة في الخليج

أكد الدكتور باسم كليلة، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع جهود الترويج للعقار المصري بالخارج وتكليف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة بدعم ملف تصدير العقارات المصرية إلى الخارج يزيد من جاذبية القطاع لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن دعم الرئيس السيسي والترويج لمشروعات منها العاصمة الإدارية كان له دور ملموس في إقبال العملاء العرب ورغبتهم في الاستثمار بالسوق المصرية.

تصدير العقار الخيار الأمثل في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع

وأوضح كليلة، أن تصدير العقار الخيار الأمثل في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع لجلب العملات الأجنبية إلى البلاد.

وأضاف: «استجبنا لمطالب المطورين والعملاء بدول الخليج وستنطلق النسخة السابعة من معارض عقارات النيل بالمملكة العربية السعودية بالرياض بمشاركة 20 شركة من كبار مطوري القطاع العقاري بمحفظة من المشروعات المميزة خلال الفترة من 9 إلى 12 يونيو المقبل»، مؤكداً أن نجاح الدورة الأخيرة في المملكة العربية السعودية والتي أقيمت في فبراير الماضي بالرياض وجدة حفزت الشركات على إقامة دورة جديدة خلال الصيف، خاصة مع رصد مطالب عديدة من العملاء بدول الخليج واهتمام بالمشروعات المصرية.

وأوضح أن النسخة السابعة من معرض «عقارات النيل» ستشهد التركيز على طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي، وذلك بعد أن رصدت الدورة الأخيرة اهتماما كبيرا ورغبات شرائية من العملاء العرب والمصريين المقيمين بالخارج بالشراء بهم.

متوسط عدد المشروعات التي سيتم طرحها بالمعرض تتراوح بين 25 إلى 30 مشروعا

وأشار ألى أن متوسط عدد المشروعات التي سيتم طرحها بالمعرض، تتراوح بين 25 إلى 30 مشروعا، مؤكداً أن الشركات العقارية حققت خلال الدورة الماضية بالمعرض، مبيعات مميزة تصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تحقق مبيعات أعلى بالنسخة السابعة من معرض «عقارات النيل» بالرياض لتصل إلى 2 مليار جنيه، وذلك مع هدوء جائحة كورونا واقتراب موسم الإجازات، كما أن الأوضاع الاقتصادية الحالية وتراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يزيد من جاذبية العقار المصري والذي يستطيع تحقيق أعلى عوائد استثمارية تصل إلى 20% أو أكثر.

وتوقع كليلة زيادة عدد الزوار بالدورة المقبلة مقارنة بدورة فبراير الماضي التي أقيمت بالرياض أيضاً، وبلغ عدد الزوار بها 4700 زائر، موضحاً أن اختيار مدينة الرياض، نظراً لتمتعها بأعلى قوى شرائية ورؤوس أموال بالمملكة العربية السعودية ولدى مواطنيها رغبات حقيقية للشراء بمصر، ومشيراً إلى أن الرياض تتمتع أيضا في الوقت الحالي بأعلى قوى شرائية بالوطن العربي.

نهدف لفتح أسواق جديدة للترويج للعقارات المصرية خلال العام الجاري منها «الكويت وقطر وأمريكا»

وقال: نهدف لفتح أسواق جديدة للترويج للعقارات المصرية خلال العام الجاري منها «الكويت وقطر وامريكا»، مشيراً إلى أن ملف تصدير العقارات، يحتاج إلى تكاتف من الدولة والمطورين والمنظمين، لافتا إلى تقديم مقترحات إلى وزير الهجرة لدعم سبل تصدير العقارات وإزالة العوائق أمام ذلك الملف المهم.

وأضاف، أنه من ضمن المقترحات تشكيل مجلس قومي لتصدير العقار يضم فى عضويته وزراء الإسكان والهجرة وهيئة تنشيط السياحة، وكذلك لجنة الإسكان بمجلس النواب وغرفة التطوير العقاري وعدد من المطورين والمنظمين والبنوك، ويتولى المجلس وضع خطط وآليات تسويقية للدولة وحجم الفرص المتاحة بها ومشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية لتعريف المواطن الأجنبي بتواجد كل الخدمات والمرافق التى يحتاج إليها للسكن والاستثمار والمعيشة في مصر.

إنشاء صندوق مساهمات من شركات التطوير العقاري يتولى الترويج والدعايا والإعلان لمصر

وتابع «ويتضمن ذلك المقترح إنشاء صندوق مساهمات من شركات التطوير العقاري يتولى الترويج والدعايا والإعلان لمصر والفرص المتاحة بها بالدول الخارجية»، موضحاً أن من ضمن المقترحات أيضا إنشاء بوابة الكترونية رسمية لعرض الفرص والمشروعات المتاحة في مصر.