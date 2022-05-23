عاجل.. موظف ينهي حياة زوجته بـ3 طعنات لشكه في سلوكها ويسلم نفسه: «قتلتها بالسكين دي» 

«أنا قتلت مراتي ودي السكين».. هكذا دخل موظف شاب مركز شرطة أبوالنمرس في الجيزة، وأخبر ضابط المباحث بتخلصه من زوجته لشكه في سلوكها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مقتل زوجة 38 عاما، على يد زوجها لشكه في سلوكها، الذي تبين من التحقيقات، أنه يعمل موظفا بوزارة العدل، وبمشاركة العقيد محمد مختار مفتش المباحث تبين صدق الواقعة.

3 طعنات تنهي حياة الزوجة

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم 38 عاما، مقيم بقرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس، وبالانتقال والمعاينة، تبين العثور على جثة الزوجة بها 3 طعنات بالبطن، وأمكن ضبط السلاح المستخدم في الجريمة «سكين»، كما تبين أن لديهما ثلاثة أطفال أعمارهم 10 ،8 ،3 سنوات.

المتهم يسلم نفسه

تحفظت قوة أمنية من مركز شرطة أبو النمرس، قادها المقدم عبد الباقي رئيس المباحث، على المتهم الذي حضر لمركز الشرطة، مقررا أنه قتل زوجته لشكه في سلوكها، مستسلما لكامل الإجراءات القانونية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت وحدة البحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال الواقعة، وموافاتها بالمستجدات.