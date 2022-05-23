قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق الوليدية ومنقباد بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن خروج محطتي الصرف الصحي في منطقتي الوليدية ومنقباد من الخدمة، وذلك لمدة 8 ساعات اعتباراً من منتصف الليلة حتى الساعة الثامنة من صباح غد الثلاثاء، مما يستتبعه قطع المياه عن عدة مناطق خلال هذه الفترة، لحين عودة المحطتين للخدمة مجدداً.

قطع المياه بالوليدية ومنقباد

وأكد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن قطع المياه عن حي الوليدية، وإيقاف محطة رفع صرف صحي منقباد، يأتي ذلك مع تكليف شبكات منطقة شرق بالتنسيق لاغلاق محابس خط الطرد (600 مم) الخاص بالمحطة، وذلك لأعمال مقاول الإحلال والتجديد داخل محطة رفع صرف صحي الوليدية، واللازمة لتركيب مكونات غرف المحابس الرئيسية، من قطع وجوانات، وتجربة خط التفريغ، وذلك خلال الفترة المسائية، التى تقل فيها احتياجات المواطنين للمياه.

مواعيد بدء الأعمال بالتنسيق مع الجهات التنفيذية

وأخطرت الشركة المواطنين بمواعيد البدء في الأعمال التنفيذية طبقا للإجراءات الاستباقية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالي بمنطقة الوليدية ومنقباد من توفير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة خروج المحطة من الخدمة.

توفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة

وطمأنت شركة المياه المواطنين بأنها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة بخروج محطة رفع صرف صحي الوليدية، ومحطة رفع صرف صحي منقباد من الخدمة، خلال الساعات المقبلة.

كما أعلنت الشركة عن أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، وأكدت الشركة أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة الانقطاع.