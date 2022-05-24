مصرع رضيع وإصابة 3 بينهم والدته بحادث تصادم بالبلينا

لقي رضيع مصرعه، في حادث تصادم سيارة وتوك توك بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، بينما أصيب 3 آخرين بينهم والدته.

إلاخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمدعبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفـي ومصابين دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث وتبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو «بسام. ص. م.»، 36 سنة، صيدلي، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بـ«توك توك» قيادة «معتمد. ج. ا.»، 22 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة الطفل «إبراهيم. ح. ج.»، البالغ من العمر شهر، ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، من مستقلي «التوك توك»، وإصابة كل من قائد التوك التوك بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة و«عبده. هـ. ص»، 19 سنة، طالب، بجرح أعلى الحاجب الأيسر، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و«مريم. ن. ع.»، 22 سنة، ربة منزل ووالدة الطفل المتوفى، بكدمة بالعين اليمني، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ويقيمون جميعا بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج وهم من مستقلي «التوك توك».

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي والجثة للمستشفى المركزي

وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي البلينا المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين أفادوا بمضمون ما تقدم وتم نفي الشبهة الجنائية، وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.