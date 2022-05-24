القصة الكاملة لمصرع طفل بحادث سيارة نقل.. ووالده يحمل السائق المسؤولية

لقى طالب بالمرحلة الابتدائية مصرعه عقب اصطدام سيارة نقل به بنجع الخطيب بمركز أخميم بمحافظة سوهاج ليلقي مصرعه بالحال وتنقل جثته لمستشفى أخميم المركزي

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

اشخاص تلقى اللواء محمدعبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفـي دائرة مركز أخميم.

الانتقال لموقع الحادث والمعاينة

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية الي موقع الحادث ليتبين أنه أثناء سير السيارة " نقل " قيادة المدعو مظهر ف ح ع سن 48 سائق ويقيم دائرة مركز ساقلته بمحافظة إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل محمد ف ص ك م، طالب بالمرحلة الابتدائية ويقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج حال إستقلاله دراجة هوائية مما نتج عنه وفاته بالحال وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.

والد الطفل يتهم قائد السيارة بالتسبب بوفاة نجله

وبسؤال قائد السيارةأفاد بأنه أثناء قيادة للسيارة إختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها خاصة مع ظهور الطفل على دراجة فلم يستطع تفاديه فاصطدم به.

بينما أفاد والد المتوفـي المدعو فوزي ص ك م 46 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز اخميم بمحافظة سوهاج بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

يذكر أن الطفل هو الابن البكر لوالده، وقد وضعت الجثة تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن

وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،كما تم إزالة أثار الحادث وأعاده تسيير الطريق