91 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالغربية يؤدون امتحاني الجبر والحاسب الآلي

يؤدي 91 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي، في اليوم الرابع من انطلاق الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة في مختلف كافة لجان الامتحانات بمدن ومراكز وقرى المحافظة، إذ اصطحب أولياء أمور الطلاب أبناءهم إلى أماكن اللجان.

الحزم الشديد والانضباط

وقال المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنهم جهزوا كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، وهناك توجيهات وتعليمات لمديري الإدارات التعليمية في مدن ومراكز المحافظة، بضرورة توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات، مع الحزم الشديد والانضباط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

لا شكاوى

وأضاف «حسن» أن غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم تتابع مع غرف العمليات الفرعية، في مختلف الإدارات التعليمية الـ10، وتتابع استقبال الطلاب اليوم داخل اللجان، ولم تحدث أي شكاوى، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتزام الجميع بالضوابط الامتحانية، ومنع دخول الهاتف المحمول لكل من الطلاب والعاملين داخل اللجان، حفاظًا على سرية وسير الامتحان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وتذليل أي مشكلة قد تواجه اللجان بالإدارات طوال فترة سير الامتحانات وحتى انتهائها، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي 91672 طالب.