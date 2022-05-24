ختام فعاليات العرض المسرحي مقامات الرحيل بقصر ثقافة الغنايم

اختتمت فعاليات العرض المسرحي «مقامات الرحيل» بقصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره، وهو من ألحان وغناء وموسيقى المايسترو حسام حسني، ومن أشعار جمال يوسف، وتأليف سعيد حجاج ومن إخراج عصام رمضان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، لدعم الفن ونشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح، وتقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط، وبإشراف المهندس محمد جابر مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والفنان أحمد ثابت الشريف مدير إدارة الشئون الفنية بفرع ثقافة أسيوط.

أحداث العرض

وتدور أحداث العرض المسرحي حول فرقة من الفرق التي كانت تطوف القرى والنجوع بجميع محافظات مصر لتقدم فنها الشعبي من حكايات تاريخية وأسطورية، ومن عادة هذه الفرق تقديم بعض الانتقادات المسرحية، والحركات وخفة الظل ومن أهم ما تقدمه الفرقة في مقامات الرحيل تمسكها بتقديم الحكايات الجادة، والحفاظ على آداب وسلوكيات ما يقدم من قبل فن الزمن الجميل.

ويقدم العرض المسرحي مقامات الرحيل تاريخ الأندلس الإسلامي، والصورة الجميلة التي كانت عليها الأندلس ومدينة قرناطة وقرطبة وأشبيلية، إذ جرى الاستعانة بفن خيال الظل والصورة المرئية المصورة لتأكيد معالم ورموز الفن المعماري بمدينة الأندلس.

تكريم مؤسس فرقة المسرح

واختتمت فعاليات العرض المسرحي بتكريم اسم الراحل عثمان عبدالرحمن، مؤسس فرقة قصر ثقافة الغنايم المسرحية تقديرًا لمسيرته الفنية.