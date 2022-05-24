طوارئ بمدينة الشروق للانتهاء من رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء

أعلن جهاز مدينة الشروق حالة الطوارئ للانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء بالمدينة تزامناً مع بداية موسم الصيف وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتكون متنفسا طبيعيا للأهالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بشارة: الانتهاء من أعمال التشجير والتقليم قبل حلول عيد الأضحى

وشدد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الزراعة والتشجير والتقليم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، والعمل على تزيين ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بالمدينة وذلك بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وإجازة نهاية العام الدراسي، بحيث تكون متنفسا لقاطني المدينة، ولإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليها.

وكشفت مصادر مطلعة بجهاز تنمية مدينة الشروق، أن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، كلف بضرورة تجهيز المسطحات الخضراء وتوفير أنواع متعددة من الأشجار والزهور لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على شوارع المدينة، وإعادة زراعة النباتات الملونة وإزالة الحشائش الضارة، لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين، مؤكداً توفير أنواع متعددة من الأشجار والزهور لإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأنحاء المدينة كافة.

رفع كفاءة وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء

وَأكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم رفع حالة الاستعداد وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات، مع توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع للمخلفات من داخل المسطحات الخضراء، وسرعة تفريغ صناديق القمامة من الشوارع.

المهندس أحمد مكي: متابعة مستمرة لعمال النظافة ورفع المخلفات

كان المهندس أحمد مكي مساعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أكد أن إدارة التنمية بالجهاز تواصل عملها بالمتابعة المستمرة لفرق عمال النظافة العامة لرفع أي مخلفات في حينها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وهذا بخلاف متابعة فرق المكافحة بأعمال الرش بأحياء المدينة والمتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ بالجهاز لتلقي شكاوى المواطنين أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.