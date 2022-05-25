سوهاج في 24 ساعة.. مصرع وإصابة 8 بحوادث متفرقة والعثور على جثة بالنيل

شهدت محافظة سوهاج، خلال 24 ساعة، عدة حوادث طرق راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم رضيع وطفل، وأصيب 5 آخرين، فيما عثر على جثة مجهولة غرقى بنهر النيل بها جروح قطعية تبين انها لمريض نفسي بمركز المراغة، وكذلك كشف عن سيارة مسروقة من محافظة الجيزة ومتروكة منذ فترة طويلة بشوارع قسم ثان بمحافظة سوهاج.

العثور على سيارة مسروقة من الجيزة بشوارع سوهاج

بداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطار من قسم ثان سوهاج، يفيد بأنه أثناء قيام ضباط إدارة مرور سوهاج بحملة مرورية دائرة قسم ثان سوهاج تم العثور على سيارة «بدون لوحات معدنية» متروكة على جانب الطريق، وبعرض السيارة المشار إليها على اللجنة الفنية تبين أنها ماركة بيجو 504 ذهبي اللون بالاستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقمي الشاسيه والموتور تبين أن تلك السيارة سبق ترخيصها ملاكي الجيزة ومقيدة باسم «أبو الحجاج ع ا ع» المقيم بمحافظة الجيزة.

وبالاستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي برقم اللوحات ورقمي الشاسيه والموتور تبين أن تلك السيارة مبلغ بسرقتها في محضر بقسم الجيزة.

العثور على جثة مريض نفسيا بها جروح قطعية بطهطا

كما عثر أهالي مركز طهطا على جثة طافية بنهر النيل دائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، وتبين أنها للمدعو «طه ص ع ح»، 41 عاما، لا يعمل، ويقيم بذات الناحية، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبين أنها في حالة تعفن رمي ووجود جرحين قطعيين بالرأس من الخلف وأعلى الأذن اليسري، وأخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأفاد كل من والدته «نعمة م ع ع»، 65 عاما، ربة منزل، وشقيقه «عبد الرحمن ص ع ح»، 29 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بأن المذكور ترك المنزل ومعتاد الغياب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسه، وأضافا بأنه يعاني من مرض نفسي وتنتابه حالات تشنجات قد عزي إليها سبب سقوطه وإصابته واستبعدا الشبهة الجنائية.

مصرع وإصابة 3 بحادث تصادم بدار السلام

ووقع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة المدعو «أشرف ع ا» 52 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ملاكي تمناية قيادة المدعو «أحمد ع ع» 40 عاما، سائق، ويقيم بدائرة المركز، ونتج عن الحادث وفاة المدعو «مطاوع ح م ا» 58 عاما، عامل، ويقيم بدائرة المركز وإصابة كل من قائدي السيارتين «بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم» و«عزة ع م ص»، 50 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية زوجة المتوفى بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأفاد قائدا السيارتين ونجل عم المتوفى المدعو «محمد ا م ا» 60 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وفاة رضيع وإصابة 3 بينهم والدته

كما شهد مركز البلينا حادث تصادم أثناء سير السيارة قيادة المدعو «بسام ص م س»، 36 عاما، صيدلي، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية «توك توك» قيادة المدعو «معتمد ج ا س» 22 عاما، سائق توك توك، ويقيم بدائرة المركز، ونتج عن الحادث وفاة الطفل «إبراهيم ح ج ا» البالغ من العمر شهر ويقيم بذات الناحية وإصابة كل من قائد التوك التوك " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«عبده ه ص س» 19 عاما، طالب، بجرح أعلى الحاجب الأيسر واشتباه كسر بالذراع اليسرى و«مريم ن ع س» 22 عاما، ربة منزل، ووالدة المتوفى بكدمة بالعين اليمنى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وفاة طفل بحادث تصادم سيارة نقل بأخميم

وتوفي طفل إثر حادث تصادم بدائرة مركز أخميم، أثناء سير السيارة «نقل» قيادة المدعو «مظهر ف ح ع»، 48 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز ساقلتة، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالطفل «محمد ف ص ك م»، 9 أعوام، تلميذ، ويقيم بدائرة مركز أخميم، أثناء استقلاله دراجة هوائية، ما نتج عنه وفاته تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأفاد قائد السيارة ووالد المتوفى المدعو «فوزي ص ك م»، 46 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ووفاة نجله ونفي الشبهة الجنائية.