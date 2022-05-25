فيليب مويس: زيادة مستخدمي المنتجات الخالية من الدخان لـ21.7 مليون

قالت شركة «فيليب موريس إنترناشيونال»، والمدرجة في بورصة «نيويورك»، إن عدد مستخدميها البالغين لمنتجاتها الخالية من الدخان ارتفع من 18.3 مليون بنهاية 2020، إلى 21.7 مليون بنهاية 2021، بينهم 15.3 مليون تحولوا وتوقفوا عن التدخين بنهاية 2021، مقارنة بـ13.0 مليون في عام 2020.

وأضافت الشركة، أن صافي إيرادات منتجاتها الخالية من الدخان، قد ارتفعت من 23.8% في 64 سوقًا حول العالم بنهاية 2020، إلى 29.1% في 71 سوقًا بنهاية 2021، موضحة أن 99% من الإنفاق على البحث والتطوير على المنتجات الخالية من الدخان بلغ إجماليه 566 مليون دولار، بحجم أعلى بنسبة 14% من حيث القيمة الدولارية التي تم إنفاقها في 2020 بقيمة بلغت 495 مليون دولار.

ارتفاع معدلات إعادة تدوير أجهزة «آيكوس»

ولفتت الشركة، إلى ارتفاع معدل إعادة التدوير لأجهزة «آيكوس» داخل مراكز إعادة التدوير المركزية بالشركة بنسبة 86% في 2021، مقارنة بـ84% في عام 2020، وفيما يخص الأثر العملي للشركة، فقد بلغت نسبة المناصب الإدارية التي تشغلها سيدات بالشركة حوالي 39.7%، في إطار تحقيق هدفها البالغ 40% في عام 2022، في حين أُجريت خمسة تقييمات لأثر حقوق الإنسان منذ عام 2018 في البلدان الأكثر عرضة للخطر وخطط العمل قيد التنفيذ، ارتفاعاً من أربعة تقييمات في عام 2020.

ارتفاع نسبة المزارعين المتعاقدين مع الشركة

وأكدت الشركة، أن نسبة المزارعين المتعاقدين معها لتزويدها بالتبغ، قد ارتفعت من 48% في عام 2020، إلى 67% في عام 2021، مضيفة أنه تم خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتجسدة في سلسلة القيمة (النطاق 1 + 2 + 3) بنسبة 18% والانبعاثات من العمليات المباشرة (النطاق 1 + 2) بنسبة 33% مقارنة بخط الأساس لعام 2019، لافتة إلى أن 100% من التبغ يتم شراؤه دون خطر إزالة الغابات الأولية والمحمية.

وأصدرت الشركة تقريرها السنوي الثالث، والذي يتضمن بيانًا حول إطار عملها البيئي والاجتماعي والإداري الجديد، و قال «ياتشيك أولتشاك»، الرئيس التنفيذي لشركة «فيليب موريس إنترناشونال»، إن الاستدامة وأداء الأعمال مترابطان تمامًا ويعزز كل منهما الآخر، مضيفًا: «أفعالنا مبنية على البيانات والعلوم والحقائق، فشركة فيليب موريس إنترناشيونال تلتزم بسعيها لكي تكون عاملاً للتغيير ولدعم القيم الإيجابية».

وتابع «أولتشاك»: «نحن ندرك أن عملنا يجب أن يصبح مزوداً لبدائل التدخين المستمر الفعالة للمدخنين البالغين الذين لا يقلعون عنه، ولتحقيق ذلك، تركز شركتنا جهودها في التركيز على المستهلك والتكنولوجيا والعلوم والابتكار».

مستطردا: «أما فيما يتعلق بالمدى البعيد، نعمل أيضاً على توسيع أعمالنا لتشمل مجالات أخرى تتجاوز التبغ والنيكوتين مثل الرعاية الصحية»، موضحا أن الشركة تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل مجالات أخرى تتجاوز التبغ والنيكوتين، مثل مجالات الرعاية الصحية.