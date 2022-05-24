إصابة شابين في تصادم دراجة نارية وملاكي بالدقهلية

أصيب شابين في حادث تصادم بمحافظة الدقهلية في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق «المنصورة – المنزلة»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج اللازم، وبالفحص تبين أن السيارة الملاكي قطعت الطريق على الدراجة النارية، ما تسبب في وقوع الحادث، وجرى التحفظ على المركبتين على ذمة المحضر.

إصابة شابين بحادث في طريق «المنصورة- المنزلة»

وتبلغ لمأمور قسم شرطة الكردي بمديرية أمن الدقهلية من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول شابين مصابين بحادث في طريق «المنصورة- المنزلة» أمام مقابر الكردي.

تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي

وانتقلت مباحث قسم الكردي إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: أحمد محمد أبوحلاوة الحسيني 17 سنة، مقيم كفر الكردي طالب بمدرسة ميت سلسيل الصناعية سائق الدراجة البخارية، ومصاب بجرح قطعي باليد اليمنى وكعب القدم اليمنى وكسر مضاعف بالفخذ الأيمن والساق اليمني، ومرافقه أحمد عاطف عبدالوهاب أحمد 21 سنة عامل عادي ومقيم كفر الكردي مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن والفخذ الأيمن ووجود نزيف من الأنف، وكسر بالحوض من الناحية اليمنى واليسرى، وجرى تحويلهما لمستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج هناك.

وبالفحص تبيّن أن سبب الحادث حال استقلال الشابين المصابين للدراجة البخارية، وفوجئ قائدها بسيارة ملاكي رقم «د ط ص 7842» قيادة «عادل ا. ا.»، 30 سنة عامل عادي قامت بقطع الطريق أمامه.

وبسؤال أسرتي المصابين، في محضر التحقيقات، اتهموا قائد السيارة بالتسبب في حدوث إصابة الطرف الأول، وبسؤال قائد السيارة أنكر ما نسب إليه، وجرى التحفظ علي السيارة والدراجة البخارية طرف الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 816 لسنة 2022 جنح الكردي.