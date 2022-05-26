الرئيس الصربي: لا ننسى مساعدة روسيا لنا ومن المستحيل فرض عقوبات ضدها

أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أكد عدم نسيان بلاده مساعدة روسيا في الوقت الذي تخلت عنهم العديد من الدول في ظل فرض عقوبات اقتصادية دامت لمدة 10 سنوات.

وأضاف «فوتشيتش» أن بلاده تمكنت خلال العامين الماضيين من جذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.2 مليار يورو سنوياً.

وكانت عدة دول أوروبية دعت الرئيس الصربي إلى الانضمام في فرض عقوبات على روسيا، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس الصربي، قائلاً في تصريحات على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أمس، إنه من المستحيل أن تفرض بلغراد عقوبات على روسيا.