بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالغربية

شهد طريق «طنطا - بسيون» في محافظة الغربية انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

مصابان وحالة وفاة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يتضمن تلقي بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين وحالة وفاة على طريق «طنطا - بسيون» في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «طنطا - بسيون»، في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون.

نتائج التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات، أن المتوفى هو تامر سمير حرفوش، 45 عاما، أما المصابين فهما شقيقه أحمد سمير حرفوش، من قرية القضابة، ومحمد عبدالسلام عياد، وجميعهم يعملون في إحدى الشركات بطنطا.

كما تبين أن حادث السير وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن انقلابها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.