بعد مصرع 3.. مصاب في حادث سير جديد خلال 4 أيام بطريق العريش القنطرة

أصيب أحد شباب العائلات بمدينة العريش بإصابات بالغة، جراء حادث سير تعرض له، بعد انقلاب سيارته الملاكي بالقرب من قرية جلبانة القريبة من القنطرة شرق.

وأكد شهود عيان من أقارب الشاب المصاب لـ«الوطن»، أن الشاب أحمد محمد ناصر، من شباب العائلات تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة التابع لمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج، بعد تعرضه لحادث سير جراء انقلاب سيارته الملاكي، بعد اصطدامها بساتر ترابي على الطريق الدولي الساحلي بين القنطرة شرق وبئر العبد، وتحديدا قبالة قرية جلبانة.

الشاب ظل مغشيا عليه داخل السيارة

وأضاف أحد أقاربه أنه ظل في السيارة عدة ساعات مغشيا عليه دون علم أحد بعد انقلاب سيارته، حتى تبين وجوده داخل السيارة التي تهشمت تماما من الناحية الأمامية، ليتم نقله إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا بالواقعة، وتم وصول قوات الشرطة إلى المكان، مصطحبة فريق التحقيق الذي بدوره كتب التقرير بالواقعة بعد سؤال شهود العيان للوقوف على أسباب الحادثة، والتصور المبدئي لعملية انقلاب السيارة.

وفاة الزوج والزوجة وأخت الزوج بحادث سير

وكانت سيارة ملاكي قد تعرضت للانقلاب قبل 4 أيام بالمنطقة ذاتها، ما أدى إلى وفاة رجل وزوجته وأخته، والذين تم نقلهم إلى مدينة العريش، وتم دفنهم في موكب مؤثر يكاد يكون هو الأول من نوعه بشمال سيناء.

أحدث هذا حالة من الحزن والسخط لدى المواطنين، الذين طالبوا المحافظ والمسؤولين بسرعة تأهيل الطريق الدولي العام بين العريش وبئر العبد والقنطرة، والعمل على رفع كفاءته وإنارته وتثبيت إشارات مرورية وإرشادية عليه.