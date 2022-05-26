ضبط 34 كيلو بانجو وحشيش وهيروين وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 151 متهما، وتنفيذ 87522 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين بارتكاب 14 حادثا متنوعا.

ضبط 238 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 238 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 18,490 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,853 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,788 كيلو جرام، كمية من مخدر الويد وزنت 4,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,660 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 595 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 431 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 230 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 165 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 جراما، و1838 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 30 متهما هاربا، و19 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 328 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25546 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 5 منهم.

ضبط 14916 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لـ تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14916 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطع سلاح ناري وأبيض، و18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 19 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7438 حكما قضائيا متنوعا.

وفي أسيوط، أسفرت الحملات الأمنية بمركظ شرطة منفلوط، عن ضبط 13 متهما بحوزتهم 2 رشاش – 6 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 فرد محلي – كمية من المواد المخدرة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالسجن المؤبد

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تردد عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية - والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وسبق اتهامه في 5 قضايا «مخدرات - سلاح - شروع في قتل» على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده بمحل إقامته، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أنّ شخصين لهما معلومات جنائية، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما بندقية آلية - بندقية خرطوش – 2 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 50 كيلو جرام لمخدر البانجو، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي.

وأوضحت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أنّ عاطلا له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم العجوزة يتاجر في المواد المخدرة، متخذا من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بالشقة الـمُشار إليها، وعثر بحوزته على 4,500 كيلو جرام من مخدر الويد – مبلغ مالي - هاتف محمول ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّ شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف، مُستخدمين دراجات نارية مُستأجرة، مُتخذان من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 15 واقعة، كما أرشدا عن المسروقات وهي 23 هاتفا محمولا.

ضبط تشكيل عصابي بأسوان تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، بكسر باب إحدى الغرف بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم محل عملة وسرقة محتوياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وما تبين من وجود كسر بقفل الباب الخشبي الخاص بالغرفة المشار إليها والكائنة بالطابق الأول بالمدرسة وسرقة مثقاب كهربائي – 2 كشاف – مجموعة من الصنابير المتهالكة، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة أسوان.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق القفز من السور الخلفي للمدرسة وكسر القفل الحديدي للغرفة باستخدام ماسورة حديدية، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والدلوف من النوافذ، وأضافا بارتكابهمل 7 وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسرقات هواتف محمولة – لاب توب – سماعات وقررا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطهم فى إرتكاب وقائع السرقة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، أنّ 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة باستخدام تروسيكل مُستأجر مُتخذين من دائرة قسمي شرطة الدقي والعجوزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع، وأضافوا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لعميلتهم سيئة النية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة أمكن ضبطها، واتخذت الإجراءات القانونية.