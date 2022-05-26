«مياه أسيوط» تناقش أعمال إنشاء وتأهيل 6 محطات ضمن مبادرة حياة كريمة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها عن طريق شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بمحافظة أسيوط.

مناقشة أعمال إحلال وتجديد محطات مياه

واجتمع اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، مع ممثلي شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وبحضور رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق الجاري العمل بها، ومسئولي العمليات التنفيذية القائمة، ومسئولي وحدة متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، لمناقشة أعمال التوسعات الجارية بمحطة ساحل سليم والبداري، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 34 ألف م3 / يوم، لتغذية مركز ساحل سليم، وأعمال التوسعات الجارية بمحطة منفلوط المرشحة والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 43 ألف م3 / يوم، بتكلفة إجمالية 540 مليون جنيها، وأعمال إنشاء محطة مرشحة المعابدة بمركز أبنوب بطاقة إنتاجية 31 ألف م3 / يوم بتكلفة إجمالية 217 مليون جنيها ضمن مبادرة حياة كريمة.

تأهيل محطتي المعابدة وساحل سليم

وناقش «درة» أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل بمحطة المعابدة القائمة بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3 / يوم، وإحلال وتجديد محطة مياه ساحل سليم والبداري المرشحة في المرحلة الأولى والقائمة بطاقة إنتاجية 69 ألف م3 / يوم، وأعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة ساحل سليم الزلطية في مرحلتها الأولى بطاقة إنتاجية 8.6 ألف م3 / يوم والتي تصل التكلفة الإجمالية لكافة أعمال الإحلال والتجديد إلى 64 مليون جنيه، ضمن اعتمادات المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري.

وأكد رئيس الشركة في ختام الاجتماع، على ضرورة المتابعة الدورية للأعمال الجارية والالتزام بالجدول الزمني الموضوع لتوقعات نهو الأعمال، ومتابعة كافة الملاحظات أولا بأول حتى يتمكن المواطن من تحقيق الاستفادة الممكنة من مثل هذه المشروعات القومية في أقرب وقت ممكن، وتحقيق الهدف المنشود من المبادرة الرئاسية.