عاجل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مروع بالمنوفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في حادث مروع على طريق كفر داوود السادات بمحافظة المنوفية، إثر اصطدام سيارة ملاكي وأخرى لنقل الركاب، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفي منوف العام

وأكد مصدر طبي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين في الحادث جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفي منوف العام، بينما جرى التحفظ على الجثامين في مستشفى السادات العام، ووضعهم تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

إصابة 3 أشخاص في حادث التصادم

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة لنقل الركاب بأخرى ملاكي، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.