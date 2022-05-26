نتائجه مذهلة.. اعتماد دواء أمريكي جديد لعلاج السكر يخفض الوزن بنسبة 20% «فيديو»

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بمستشفيات هارفرد الأمريكية، إنه جرى اعتماد دواء أمريكي جديد مضمون بنسبة 99% لعلاج مرض السكر من هيئة الدواء الأمريكية، والحديث عن علاج السكر لا يقل أهمية عن علاج السمنة أو الضغط أو أي مرض آخر، لافتا إلى أن 63% ممن أجري عليهم البحث، ويبلغ عددهم 250 شخصا، انخفض وزنهم أكثر من 20%، والمتوسط 22.5%، متابعا: «يعني حوالي 24 كيلو لأن الناس دي بدأت البحث ووزنها 105 كيلو».

السمنة مرض.. وهذا سبب تجمع الدهون

وأضاف «حمدي»، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن السمنة مرض، ومن ضمن أعراضها عدم القدرة على التحكم في الشرايين، فالبعض يأخذ السمنة كعرض ولكنه مرض، ونتيجة لاختلال بعض الهرمونات في الجسم يكون هناك عدم تحكم في الشهية، ويكون كم الحرق الخاص بالسعرات الحرارية أقل، ما يجعل الجسم قابلا لتجميع الدهون.

وكشف عن تفاصيل الدواء الحديث لمرض السكر، قائلا إنه يوجد هرمون معين يفرز من الأمعاء، وينبه البنكرياس ويفرز الأنسولين، وفي الوقت نفسه يؤدي لخفض في الشهية، لكن العلاج الجديد الذي وافقت عليه هيئة الدواء والغذاء الأمريكية عبارة عن هرمونين.

وتابع: «يوجد في أي وقت من الأوقات هرمونان من هرمونات الأمعاء وإذا أضيفا مع بعض النتائج تكون أكثر إيجابية في خفض السكر».

نتائج الدواء الجديد مذهلة

وأكد أن النتائج الإكلينيكية الخاصة بالدواء الجديد مذهلة، لأن نزول السكر التراكمي في مرضى النوع الثاني وصل إلى 2.4% أو 2.5%، ومتوسط خفض الوزن عند مرضى السكر عند 15% أو 16%، وفي مرضى السمنة متوسط خفض الوزن نحو 22.5%.

وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في اعتماد الدواء الجديد كدواء للسكر، ثم تتقدم الأبحاث الخاصة للسمنة ويحصل على الموافقة عليه، متوقعا أن يحصل على موافقة كدواء للسمنة خلال الأشهر المقبل.