طقس معتدل بمدن شمال سيناء اليوم.. والعظمى في العريش تسجل 29 درجة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، اليوم الخميس، طقسا معتدلا على جميع الأنحاء، بالتزامن مع سطوع شمس النهار، وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن ساعات الليل.

وترتفع درجات الحرارة أوقات النهار في مدن وقرى شمال سيناء، حتى وقت ما بعد العصر، لتعاود الانخفاض أوقات الليل حتى الفجر، مما يشعر معه الأهالي ببرودة الجو.

درجات الحرارة في العريش اليوم الخميس

وسجل المرصد المناخي التابع لمجلس مدينة العريش، في بيانه، أن درجات الحرارة تراوحت اليوم الخميس ما بين 29 إلى 26 درجة بمدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، وتنخفض قليلا عن هذا المعدل في الشيخ زويد ورفح.

وفي سياق متصل، حذر بيان صادر عن مديرية الصحة بالعريش، الأهالي من تخفيف ملابس الأطفال وقت الليل، أو تركهم بملابس مبللة، مؤكدا أن الأجواء المناخية غير مستقرة حتى اللحظات، وقد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

إصابات متكررة بنزلات البرد والإنفلونزا

وأكد مستشفى العريش العام في بيان له، أنه يستقبل بشكل يومي عدة حالات مصابة بالإنفلونزا نتيجة الإصابة بالبرد، أو التعرض للهواء، وطالب أطباء المستشفى من المصابين تناول المشروبات الدافئة بكثرة، لتجنب الإصابة بالأمراض.

من جهة أخرى، شهد بحر العريش إقبالا من المواطنين، لقضاء ساعات النهار في منطقة الساحل والكورنيش بعيدا عن البيوت، وبدأت الكافيهات في الاستعداد لاستقبال فصل الصيف والمصطافين.