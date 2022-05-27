«أوقاف القاهرة»: فيديو المشادة بين رواد مسجد بالتونسي لا علاقة للعاملين بالوزارة به

قال الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إنه قام بالنزول إلى مسجد المواصلة بحي التونسي التابع لإدارة جنوب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة، لبحث المشادة التي وقعت هناك.

وبالبحث تبين أن الشخص الذي ظهر في أحد الفيديوهات هو سليم كامل منتصر أبو زيد بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ولا ممن سبق لهم العمل بها، والمشادة كانت بينه وبين أحد الأشخاص خارج المسجد وتطور الأمر بينهما بعد دخوله حرم المسجد، ما اضطره إلى الخروج إليه مرة أخرى، وتم الصلح بينهما، وقضيت صلاة الجمعة على خير، ولا علاقة لأي من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.