الأوقاف: نستهدف وضع ماكينات «فوري» في 240 مسجدا لتلقي التبرعات

قال الدكتور هشام عبداللطيف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة وقعت بروتوكول بين بنك مصر لتسليم 4 ماكينات «فوري» في 4 مساجد من أجل تلقي التبرعات عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وضع الماكينات في كل مسجد به مجلس إدارة وعددهم 240، ولكن لم يتم تقنين أوضاع كل هذه المساجد، مطالبا باقي المساجد بتقنين أوضاعها الفترة المقبلة.

ميزات التبرع من خلال ماكينات «فوري»

وأضاف «عبداللطيف» خلال استضافة في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التبرع عن طريق ماكينات «فوري» يسهل على التبرع دون الحاجة إلى التواجد في المسجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها، تسلم الدفعة الأولى من ماكينات «فوري» الخاصة ببعض مجالس إدارة المساجد التابعة لمديرية القاهرة وهي مساجد فاطمة الزهراء والوحدة واليقين والشيخ مبارك، تحقيقا لمبدأ الشمول المالي الذي تطبقه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

شركة «فوري» رائدة التحول الرقمي

و«فوري» هي شركة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وتعمل على تقديم خدمات مالية مثل دفع فواتير الكهرباء والمدرس والشحن لشركات المحمول وغيرها من خدمات التبرع والشحن عبر شبكة رقمية سريعة، وتم طرح هذه الشركة في البورصة المصرية في عام 2019، وأصبحت في 2020 أول شركة مصرية ناشئة تنضم إلى عالم الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي.