مدير إدارة شئون المرأة بـ«التضامن»: تعرض السيدات للضرب يتصدر الشكاوى.. واستقبلنا 4.7 ألف حالة العام الماضي.. والإقامة بالمجان

قالت جاكلين ممدوح محمد، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مراكز استضافة المرأة التابعة للوزارة تهدف إلى تقديم الدعم والحماية والإرشاد للسيدات اللاتى يخضعن لأى شكل من أشكال العنف، بشرط أن تكون المعنفة تخطت 18 سنة، وقادرة على خدمة نفسها. وأضافت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة فى حوارها لـ«الوطن»، أنه يتم استضافة الفتيات أياً كان عمرهن، بينما الذكور يشترط ألا يتجاوزوا 12 عاماً، موضحة أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية لهن، وإلى نص الحوار:

ما طبيعة عمل مراكز المرأة المعنفة؟

- مراكز استضافة المرأة المعنّفة تقدم الدعم والحماية للمرأة المعنّفة والمعرّضة للعنف، سواء العنف النفسى أو الجسدى أو الجنسى، من الزوج أو الأخ أو الأم، وسبق استضافة حالات تعرّضت لعنف من الأم، وأى سيدة تتعرّض للعنف فوق الـ18 سنة أياً كانت جنسيتها، سواء مصرية أو غير ذلك، تستطيع التقدم للمراكز وأن تحصل على الدعم اللازم لها.

79 % من المستفيدات بلا دخل ونستقبل أبناءهن عدا الذكور فوق 12 عاماً ونعمل على تمكينهن اقتصادياً من خلال ورش ومراكز تدريب

كيف يتم تقديم الخدمات للمرأة المعنّفة؟

- إذا كان ليس لها مكان آمن يتم توفير مكان آمن لها داخل المركز بالمجان، إلا إذا كان لدى السيدة دخل مرتفع، فيمكنها دفع مبلغ بسيط جداً مقابل الإقامة، فهناك بعض الحالات موظفات ولهن دخل، لكن تكون هناك صعوبة فى العيش بمفردها، وترى أن الأنسب لها مراكز استضافة المرأة المعنّفة، وتدفع مبلغاً لا يتعدى ربع دخلها بشكل رمزى، والمبلغ المالى الذى تدفعه يكون مقابل إقامة وليس مقابل خدمات، و99% من الحالات الموجودة بمراكز المرأة المعنفة بلا دخل، وبالتالى تقدم لهن الخدمات والإقامة مجاناً ولأولادهن، ويتم استضافة بنات السيدة الوافدة للمركز بغض النظر عن عمرهن، بينما الأبناء الذكور يشترط ألا يتجاوزوا سن 12 عاماً، احتراماً لخصوصية المكان.

جاكلين ممدوح: السيدات استفدن من الدعم القانونى والنفسى

وكيف تتم مساعدة المرأة داخل المركز على حل مشكلاتها؟

- يتم تقديم الاستشارات الأسرية والقانونية لكيفية التعامل وحل المشكلات، كما يتم عقد جلسات حكى، وإعطاؤها استشارات قانونية لحل المشكلات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وتقديم دعم نفسى واجتماعى، وخلال 3 أيام يتم عمل خطة للتدخلات، إذ يتم فهم قصة المرأة وتحديد التدخلات التى يتم تقديمها لها، سواء نفسية أو اجتماعية أو قانونية، وحالياً يتم العمل على التمكين الاقتصادى لهن، و79% من الحالات المعرّضة للعنف ليس لديهن دخل، وفقاً لإحصائية تم إجراؤها حول التكلفة الاقتصادية للعنف فى مصر عام 2015.

لذلك نعمل على أن يكون مركز الاستضافة به وحدة من وحدات التمكين الاقتصادى، وتم تنظيم ورش ومشغل ببعض المراكز للسيدات المستفيدات، وبعض المراكز بها مخابز، وتم تدريب 300 مستفيدة على تصفيف الشعر ضمن برنامج لوريال، خاصة أن عدداً كبيراً من السيدات اللائى يأتين تكون درجة تعليمهن متوسطة أو ابتدائية، لذلك يتم تدريبهن على فرص العمل، وإذا كانت السيدة تنطبق عليها شروط الدعم النقدى «تكافل وكرامة» يتم ضمها للبرنامج، أو تدريبها وتأهيلها وإدخالها بمشروعات تنمية المرأة الريفية، أو من خلال برنامج «فرصة»، أو من خلال قرض «مستورة»، الذى يستهدف السيدات، ويتم توفير فرص عمل من خلال المجتمع المدنى أو إحدى الشركات.

هل يعمل المركز على إقامة دعاوى قضائية لصالح المرأة المعنفة؟

- حالياً يتم من خلال المستشار القانونى بالمركز، ومن خلال المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمساعدة السيدات فى إقامة الدعاوى القضائية الخاصة بهن، بناءً على بروتوكول موقّع مع وزارة التضامن، وأحياناً يتم الاستعانة بالمركز القومى للمرأة، ويعمل المركز، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإنهاء إجراءات نقل أبناء السيدة المستضافة، كما تم التنسيق مع الداخلية لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية، ويتم تقديم الدعم الصحى لمن تحتاج إلى أى تدخل صحى، سواء من خلال المستشفيات الحكومية أو من خلال طبيب خاص.

وماذا عن المبادرات التوعوية للحد من العنف؟

- تعمل وزارة التضامن على عدد من البرامج التوعوية من خلال الاستعانة بالرائدات المجتمعيات، للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة، مثل التوعية بزواج الأطفال الذى يعد من أنواع العنف ضد المرأة، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية لخلق جيل مناهض للعنف، وتم تدريب مليون و500 ألف أسرة عن التربية الأسرية الإيجابية تحت شعار «نربى بأمانة من غير إهانة»، ومميزاتها أن الولد عندما لا يُعنّف لا يمارس العنف فى تعاملاته، ونستهدف جيلاً جديداً رافضاً للعنف، يحترم الجنس الآخر، وتم إطلاق برنامج «مودة» لمساعدة الشباب من سن 18 وحتى 25 سنة على كيفية التعامل بين الزوجين وكيفية اختيار شريك الحياة، وتم تدريب 336 ألفاً، بخلاف تدريب 4 ملايين شاب وفتاة على منصة مودة الإلكترونية.

ما عدد الحالات التى تستقبلها المراكز سنوياً؟

- العدد متزايد باستمرار، وكل عام أكثر من العام الذى يسبقه، وهذا بسبب ازدياد الوعى، وفى عام 2021 تم استقبال ما يقرب من 4 آلاف و700 سيدة ما بين مترددات ومقيمات ومستفيدات من الدعم القانونى والنفسى.

هناك حالات شهدت تصالحاً 6 مرات وانتهت بالطلاق

وما أبرز المشكلات التى تعانى منها السيدات المستضيفات؟

- العنف الجسدى جاء فى مقدمة الشكاوى، يليه العنف النفسى ثم الجنسى، ومن تعرّضت للضرب أكثرهن، وحالياً يتم رصد الحالات من خلال قاعدة البيانات، وهناك حالات صلح، إذ يقدم المركز للسيدة الإرشاد ونعرض عليها الصلح، وهناك سيدات يستجبن لفكرة الصلح وأخريات يرفضن، ونحترم رغباتهن، وهناك حالات نجح فيها الصلح، وحالات أخرى شهدت صلحاً 6 مرات وتم الطلاق فى النهاية بسبب العنف.

هل يتم عقد جلسات الصلح بين الأزواج داخل المركز؟

- يتم عقد الصلح فى الجمعية التابع لها المركز، حتى لا تتم مضايقة الزوجة فى المركز، وحتى لا يكون المركز معلناً لهما، وهناك حالات تكون المشكلة عند الزوج، وحالات أخرى تكون المشكلة عند المرأة من خلال استفزازه، ويتم العمل على توعيتها، وأحياناً تكون المرأة غير مدركة لأخطائها.

نسب الإشغال تصل إلى 100% فى بعض الأحيان

وماذا عن نسب الإشغال فى مراكز الاستضافة؟

- هناك فترات تكون نسب الإشغال 100%، وفترات أخرى يكون العدد قليلاً، وفى كل الأحوال يتم العمل على الاستشارات القانونية والمتابعات التليفونية، فنسب الإشغال ليست مقياساً لعمل المركز، فالمركز يعمل باستمرار دون توقف، ومركز استضافة المرأة ليس فندقاً والإقامة به إحدى مهامه المقدمة.

هل أسهم مسلسل «فاتن أمل حربى» فى زيادة الإقبال على المراكز؟

- العمل فى المراكز كما هو، والاستفسارات زادت فى الفترة الأخيرة، وتصوير المسلسل داخل مجمع الأسمرات ألقى الضوء على المركز.

ما المدة المحدّدة لإقامة المرأة بالمركز؟

- المدة ليست محدّدة وخلال أول 3 أيام لا بد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتأكد من هوية المرأة أو الفتاة، ويمكن أن تقيم 6 أشهر فى المركز من خلال قرار صادر عن إدارته، واللجنة المحلية بالمديرية قد تمد المدة 6 أشهر أخرى لتصبح المدة سنة، وأكثر من سنة يكون بناءً على قرار من لجنة بالوزارة، ولدينا 153 سريراً.

يُشترط تخطى المستفيدة سن الـ18 وأن تكون قادرة على خدمة نفسها لأن «المركز ليس فندقاً»

ما شروط الإقامة بمراكز استضافة المرأة؟

- أن تكون المعنّفة أو المعرضة لعنف تخطت 18 سنة، وقادرة على خدمة نفسها، لأنه ليس هناك فريق عمل بالمركز لخدمة المستضيفات.

زيادة المراكز

المستهدف تغطية مصر كلها بمراكز استضافة المرأة، وفى العام المالى 2022 - 2023 يتم افتتاح 4 مراكز لاستضافة المرأة فى سوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط، وأثناء افتتاح هذه المراكز يتم التجهيز لافتتاح أماكن أخرى.