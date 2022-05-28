«القابضة للمياه» تعلن مواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين مايو 2022

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقطاعات التابعة لنطاق عمل الشركة بمحافظة الإسكندرية بدءا من اليوم السبت، الموافق الثامن والعشرون من شهر مايو الجاري 2022 حتى يوم 31 من نفس الشهر ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية للشركة.

التيسير على المواطنين من كبار السن

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الهدف من تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقطاعات التابعة لنطاق عمل الشركة بمحافظة الإسكندرية هو التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة مايو 2022

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقطاعات التابعة لنطاق عمل الشركة بمحافظة الإسكندرية في الفترة ما بين اليوم الموافق الثامن والعشرون من شهر مايو الجاري 2022 حتى يوم 31 من نفس الشهر بالأماكن التالية:

أولا: مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في «شرق»

بجوار قسم منتزه ثالث المندرة قبلي

للتواصل 01275918005

ثانيا: مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في سيارة «وسط»

بشاير الخير 2 بجوار قسم شرطة كرموز

للتواصل 01275918001

ثالثا: مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في «غرب»

سيارة غرب مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان

للتواصل 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

قالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقطاعات التابعة لنطاق عمل الشركة بمحافظة الإسكندرية لتقديم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

تواجد فريق من إدارة التوعية والتسويق

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، لافتا إلى تواجد فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.