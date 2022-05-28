سعر الذهب اليوم عيار 21 في الأسواق ومحلات الصاغة.. انخفاض كبير

ارتفعت خلال الفترة الأخيرة عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة، خاصة في ظل التذبذب الذي يشهده المعدن النفيس في البورصات العالمية وأسواق المال، بسبب العديد من الأسباب؛ أولها جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا انتشار مرض جدري القرود الذي يهدد العالم حاليًا.

أسعار الذهب اليوم

وضمن الأخبار الاقتصادية التي تنشرها بوابة «الوطن» للمتابعين خلال اليوم، نستعرض في السطور التالية، سعر الذهب اليوم عيار 21، فضلا عن باقي الأعيرة والجنيه الذهب ومتوسط المصنعية المقررة على كل عيار:

سعر الذهب اليوم عيار 21

وعلى الرغم من أن اليوم السبت هو الراحة الأسبوعية للبورصة العالمية، انخفضت أسعار أعيرة الذهب اليوم بمقدار يتراوح ما بين 5: 7 جنيهات في العيار.

وجاء الانخفاض الأكبر في سعر عيار 24 الذي انخفض بنسبة 7 جنيهات للجرام ليصبح بسعر 1194 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، مقابل 1201 جنيه صباح اليوم.

أما سعر الذهب اليوم عيار 21 خلال منتصف اليوم، فقد سجل 1045 جنيها مقابل 1051 جنيهًا صباح اليوم بفارق نحو 6 جنيهات، بينما عيار 18 وصل سعر الشراء إلى نحو 896 جنيهًا، مقابل 901 جنيه صباح اليوم؛ ليخسر الجرام نحو 5 جنيهات خلال ساعات قليلة، أما عيار 14 الذي تم طرح كميات كبيرة منه في السوق سجل 697 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8360 جنيهًا، والأوقية 1853 دولارًا.

المصنعية على أعيرة الذهب

ووفق أحمد أجور عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية وصاحب أحد محلات الذهب، فإن المصنعية تختلف من عيار لآخر، ويعتبر عيار 18 هو الأعلى في المصنعية بسبب تكلفة تصنيع هذا العيار، وأشار إلى أن أغلب المشغولات الجديدة تصنع من هذا العيار، وتبدأ المصنعية من 150 إلى 500 جنيه حسب القطعة وتكلفة إنتاجها.

أما عيار 21 فتكون المصنعية متوسطة، وتتراوح ما بين 100 إلى 130 جنيهًا، وعيار 24 فهو الأقل حيث يباع كسبائك، ويتراوح سعر المصنعية ما بين 50 إلى 100 جنيه.