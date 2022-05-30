أنباء عن تسريب أسئلة «الفرنساوي» للدبلومات.. والتعليم: نحقق في الواقعة

تداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة، زعم ناشروها أنها أسئلة امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الدبلومات الفنية، نظام 3 سنوات، بعد بدء الامتحان، قبل قليل، حيث تعقد امتحانات الدبلومات الفنية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

جاري التحقيق في الواقعة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جاري التحقيق للتأكد من واقعة تسريب الامتحان من عدمه، مشددة على أنه لا يستفيد الطلاب من الأسئلة المتداولة لأنه من الصعب وصول الإجابات للطلاب حيث تشدد اللجان على عدم حيازة المحمول من جانب الطلاب، وعدم السماح بدخول الطلاب بالكتاب المدرسي أو المذكرات، وهناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد الطلاب المخالفين للتعليمات.

نواجه الغش بكل حزم

من جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إن الوزارة تواجه الغش الإلكتروني بكل حزم داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، موضحا أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى منذ بدء لجان الامتحانات، السبت الماضي.

جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية معقمة ضد كورونا

وأوضح مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلق أي شكاوى بخصوص الامتحانات.

830 ألفا و753 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجاري، 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان الامتحانات المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.