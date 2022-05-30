طقس سوهاج اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارًا

يستمر ارتفاع درجة الحرارة بمحافظة سوهاج اليوم ليبلغ ذروته في طقس شديد الحرارة نهارًا حار ليلًا، وفي الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج

تصل درجات الحرارة العظمى اليوم بمحافظة سوهاج إلى 40 درجة مئوية في طقس شديد الحرارة نهارًا وتبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، ليصبح الطقس حارًا ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

رياح محملة بالأتربة

احتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة من اليوم مع سطوع الشمس معظم فترات النهار والتي تصل ذروتها فترة الظهيرة.

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى

تبلغ اليوم درجات الحرارة ذروة الارتفاع على جميع الأنحاء، حيث من المتوقع أن تقارب درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.

يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

سطوع الشمس معظم فترات النهار

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من النهار.

كما تزداد فترات سطوع الشمس لتزيد الإحساس بحرارة الطقس على جميع الأنحاء.

هروب الأهالي للمسطحات المائية

جدير بالذكر أنه مع بداية الموجه الحارة منذ أكثر من يومين لجأ الأهالي، خاصة الشباب، إلى المسطحات المائية هربًا من حرارة الجو، خاصة في فترات الظهيرة، بينما تلجأ الأسر للخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة والمفتوحة عقب غروب الشمس.