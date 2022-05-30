قريبا.. توزيع أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 على الطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من إعداد وتجهيز أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022، استعدادا لتوزيعها على الطلاب في الأول من يونيو المقبل، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها وضعت اللمسات النهائية، لعقد الامتحانات، من خلال إعداد وتجهيز مقرات اللجان، والاستعداد لطباعة أسئلة الامتحانات، ووضع خطة شاملة، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 جاهزة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 جاهزة للتوزيع على الطلاب، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، والحفاظ على سير الامتحانات دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها.

توزيع أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 في المدارس

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022، سيتم توزيعها على الطلاب داخل المدارس، وسيتم تدوين محظورات امتحانات الثانوية العامة 2022 على بطاقة رقم الجلوس، حتى يتثنى للطلاب معرفة الممنوعات داخل لجان الثانوية العامة، موضحا أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ومخرجات التعلم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد للشعبتين العلمية والأدبية ستكون اختيارا من متعدد ولن تحتوي على أي أسئلة مقالية نهائيا.

ممنوع الغش نهائيا في امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه، شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة تشديد الرقابة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، والتصدي للغش بكل صرامة، ومنع الغش داخل اللجان من قبل المراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحا أن جميع لجان الامتحانات ستكون معقمة تماما ضد كورونا.