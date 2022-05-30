شاب يحبس والدته ويسكب عليها البنزين ويشعل النار فيها بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، قبل قليل، القبض على شاب يبلغ من العمر 23 سنة، بعد قيامه بحبس والدته داخل منزلهما في إحدى القرى التابعة لمركز ديروط، وسكب عليها مادة حارقة «بنزين»، قبل أن يقوم بإشعال النار في جسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة، حيث تم نقلها للمستشفى الجامعي في حالة حرجة.

إخطار أمني بإضرام شاب النار في والدته بديروط

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بإقدام شاب يُدعى «محمد م.»، 23 سنة، على حبس والدته، ثم أشعل النيران فيها داخل منزلهما بقرية «الصفيح صنبو»، دائرة المركز.

قوات الشرطة والإسعاف تنتقل لمحل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب أقدم على إضرام النار في جسد والدته، بعد أن قام بحبسها داخل المنزل، وسكب مادة حارقة عليها، بسبب إدمانه لمخدر «الشابو»، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه قيد تصرف سلطات التحقيق، كما جرى نقل الأم المصابة إلى مستشفى الحروق الجامعي في حالة حرجة، نتيجة إصابتها بحروق متفرقة في أنحاء الجسم.

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين بأسيوط

من ناحية أخرى، لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه في وقت سابق فجر اليوم الاثنين، أثناء مداهمة قوة أمنية من مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع الأمن العام، أحد الأوكار لتجارة المواد المخدرة، حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النار على القوات، التي ردت بالمثل، مما أسفر عن مقتل أحد العناصر شديدة الخطورة، وضبط 3 آخرين، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة آلية.

تحرير المحضر اللازم والنيابة العامة تبدأ التحقيق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ظروف وملابسات الواقعة.