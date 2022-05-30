أستاذ تمويل: إيقاف شهادة الـ18% يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية «فيديو»

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إنه منذ أعلن عن فتح شهادة 18%، كان معلوما أن الهدف هو امتصاص حجم السيولة لكبح جماح التضخم، ومن ثم، فقد كان هناك مستهدف من البنك الأهلي وبنك مصر جهتي الإصدار، وعندما حققا المستهدفات توقف إصدار الشهادة.

إطلاق شهادات بعائد 14%

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC: «الأمر الجيد، أنه جرى طرح أو زيادة العائد على الشهادات الثلاثية، حيث جرى إطلاق شهادة بعائد 14%، تماشيا مع معدل التضخم الحالي».

وتابع أستاذ الاستثمار والتمويل، أن إيقاف شهادة الـ18% يتماشى مع المعطيات الموجودة حاليا، إذ إنّ الموقف الاقتصادي متحرك وليس ثابتا، وبالتالي يتم اتخاذ القرارات وفقا للمستجدات، وهو ما تنتهجه البنوك والحكومة المصرية.

إعلان البنك الأهلي وبنك مصر

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وقف إصدار شهادة الـ18%، حيث حققت المستهدف بمبلغ قدره 750 مليار جنيه لدى البنكين، ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، فقد قرر مجلس إدارة البنك زيادة سعر عائد شهادة الـ3 أعوام عند التجديد أو الشراء بداية من غد الثلاثاء.

وبالتالي، فقد أصبحت بعائد سنوي 14%؜ بدلا من 11%؜ ويصرف العائد في الشهر، وبذات الوتيرة أعلن مجلس إدارة بنك مصر زيادة سعر عائد شهادة الـ3 أعوام عند التجديد أو الشراء، وذلك بداية من غدا الثلاثاء لتكون بعائد سنوي 14%؜ بدلا من 11%؜ وسيتم صرف العائد شهريا.