الدولار الأمريكي يصل لأعلى مستوى له أمام سلة العملات في 19 عاما

انخفض مؤشر الدولار بالقرب من 103.6 نقطة، متراجعًا من أعلى مستوياته اليومية عند 104.1 نقطة حيث بدأ معظم الاتجاه الصعودي الذي شوهد بعد أن بدأ التضخم الأمريكي الأكثر سخونة من المتوقع في التلاشي، ورغم ذلك استقر الدولار عند أعلى مستوى في 19 عام.

أعلى سعر منذ 19 عاما

ظل مؤشر DXY قريبًا من مستوى لم يشهده منذ عام 2002 حيث شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد قوي للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم المرتفع.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.3% في أبريل، أقل من توقعات السوق عند 8.1%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.2% مقارنة بالتوقعات البالغة 6%، وتمثل تلك القراءة، ضربة لرواية بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الضغوط التضخمية العابرة، مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس.

الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا

وتعزز الدولار مؤخرًا من خلال الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين الاقتصادي المحيط بأوروبا والصين، مع الحرب الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق التي يسببها فيروس كورونا في الصين والتي تفسد التوقعات.

توقعات بالتراجع في يونيو

تاريخيًا، وصل سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يتداول الدولار الأمريكي عند 96.06 نقطة بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من تريدينج إيكونوميكس بالنظر إلى المستقبل، على أن يجرى التداول عند 97.33 نقطة في غضون 12 شهراً.

ويقيس مؤشر الدولار الأمريكي المعروف باسم DXY أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعد اليورو، إلى حد كبير، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من سلة العملات، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.