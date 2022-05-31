شركة استشارات عالمية: خسائر الذهب ستتوقف قريبا

قدم التقرير ربع السنوي لمؤسسة Sucden Financial's للاستشارات، توقعات هامة حول أسعار الذهب العالمية الفترة المقبلة، وقال إن سعر الذهب الفوري ارتفع إلى أعلى مستوياته عند 2050 دولارًا للأوقية في مارس الماضي، حيث توافد المستثمرون على الملاذات الآمنة استجابة للحرب الروسية في أوكرانيا، قبل أن تتخلى أسعار الذهب عن جميع المكاسب السابقة، حيث انخفضت بنسبة 6% منذ ذروة إغلاق الربع في نهاية مارس الماضي عند 1940 دولارًا للأوقية.

جاذبية الذهب تتراجع بسبب رفع الفائدة

وأضاف التقرير، أنه مع بلوغ معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى معدل له منذ عام 1981، في أبريل الماضي، اكتسب الذهب، كتحوط من التضخم، موطئ قدم له، حيث نمت حيازات السبائك خلال الربع الأول بنسبة 8%، وهي مستويات شوهدت آخر مرة في فبراير 2021، عندما كان سعر الذهب 1950 دولارًا للأوقية، لكن مع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، بدأت جاذبية الذهب تتراجع، وهبطت الأوقية إلى 1850 دولاراً.

ارتفاع متوقع في معدلات التضخم

ولفت التقرير إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحظر الأوروبي للنفط الروسي، من المفترض أن نشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم في أوروبا لفترة أطول، مع الحفاظ على المعدن الثمين المقوم باليورو مرتفعًا مقارنة بالدولار الأمريكي.

التضخم يصل ذروته قريبا

وتابعت الشركة العالمية: «نحن نشهد شعورًا متزايدًا في الأسواق بأن التضخم سيبلغ ذروته قريبًا ومن المرجح أن تستمر ارتفاعات أسعار الفائدة الأمريكية حتى نهاية الربع، مما يخلق رياحًا معاكسة هامشية للذهب.. لم يؤكد البنك المركزي الأوروبي بعد توقيت أول رفع لسعر الفائدة، ولكن تشير تعليقات صانعي السياسة إلى أن هذا سيحدث في يونيو المقبل، مما يتسبب في تراجع التضخم، ونتوقع توقف انخفاض أسعار الذهب».

البنوك المركزية تشتري الذهب

وأشار التقرير إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية بمقدار 84 طناً من الذهب في الربع الأول، أي ضعف الربع السابق، مستفيدةً من أداء الذهب خلال فترة الأزمة، ولا يزال هذا الرقم منخفضًا بنسبة 29% على أساس سنوي حيث يستمر في التعافي، مع تركز معظم عمليات الشراء في الأسواق الناشئة مثل مصر.

واختتم التقرير: «فقد استهلاك المجوهرات زخمه في الربع الأول، حيث انخفض الطلب بنسبة 7% على أساس سنوي عند 474 طناً، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الطلب في الصين والهند – أكبر مشترين عالميين - وباستثناء هذين السوقين، ارتفع الطلب بنسبة 7% على أساس سنوي، وعلى وجه الخصوص، انخفض الطلب الصيني على المجوهرات الذهبية بنسبة 8% إلى 178 طناً».