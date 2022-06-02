أسيوط في 24 ساعة.. اعتماد 1100 قرار نقل موظفين وانتظام توريد القمح للصوامع

شهدت محافظة أسيوط، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة فعاليات مختلفة على مستوى المحافظة، بدأت باعتماد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 1100 قرار ندب ونقل للعاملين بالصحة والتربية والتعليم، بالأضافة لاستمرار عمليات توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، واستقبال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لفريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه (IWSS).

اعتماد 1100 قرار ندب ونقل

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 1100 قرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتعليم بأسيوط، بالإضافة لاعتماد قرارات بعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم، مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وحرصاً على جمع شمل الأسرة، على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسيوط للاجتماع الذي عقد بمكتبه، بحضور محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد فوزي، وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.

435 في الصحة و665 بالتعليم

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه وافق واعتمد 435 قرارا لمديرية الصحة، و665 قرارا بمديرية التربية والتعليم، تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية بالمديريات، برئاسة وكيل الوزارة بكل مديرية، على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، مشددا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها.

استمرار أعمال توريد القمح

وفي سياق آخر، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح إلى الشون والصوامع الموزعة بمراكز وقرى المحافظة حتى انتهاء موسم التوريد في 30 أغسطس القادم، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، موضحا أن كمية محصول القمح المحلي الموردة حتى الآن قد بلغت 147 ألفا و581 طنا و548 كيلوجرام من الأقماح المحلية، من إجمالي المساحة المنزرعة داخل المحافظة 230 ألف فدان.

ولفت «سعد» إلى اتخاذ خطوات جادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي والوصول إلى الكمية المستهدف توريدها هذا العام التي تبلغ 403 آلاف طن، حيث يبلغ متوسط الإنتاجية لمحصول القمح 18 أردبا للفدان.

تسليم الموردين مستحقاتهم أولا بأول

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه يتم تسليم الموردين مستحقاتهم المالية أولا بأول، وذلك طبقاً لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022، مشيرة إلى توريد 68279 طنا و344 كجم لشون البنك الزراعي المصري، وحوالي 27372 طنا و727 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 42964 طنا و866 كجم، وتوريد 7237 طنا و200 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، بالإضافة إلى استقبال 1727 طنا و411 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة بإجمالي كمية تصل إلى 147 ألفا و581 طنا و548 كجم.

«مياه أسيوط» تستقبل فريق الدعم الفني «IWSS»

على الجانب الآخر، استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه (IWSS)، والذي يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والموجه لعدد 5 شركات تابعة «المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر»، كمساهمة لدعم خطة الشركة القابضة للمياه ليقدم المشروع حلولا متكاملة لبعض مناطق محافظات الصعيد، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتقديم نموذجا يحتذى به في مواجهة مشكلات المياه والصرف الصحي.

وجاءت الزيارة لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكي المرشحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية، وذلك باحتواء المعمل على عدد 3 معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية ليصبح المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة، بقدرته على قياس جميع عناصر المياه وإجراء كافة التحاليل المعملية.