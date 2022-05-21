صوامع وشون أسيوط تستقبل 96 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال توريد محصول القمح موسم 2022 للشون والصوامع مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وفقًا للخطة التي تُنفذ بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر، ودون أي عقبات.

وأشار المحافظ إلى ارتفاع معدلات التوريد لتصل إلى 96 ألفا و330 طنا من الأقماح المحلية، بأكثر من 30 شونة وصومعة للأقماح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم، منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول.

تقديم الدعم للمزارعين

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر اليوم السبت، إلى إنه أصدر توجيهاته للقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء، بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي التموين والزراعة لتقديم التسهيلات والدعم للمزارعين، لتوريد محصول القمح واستلامه من المزارعين، لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 آلاف طن.

متابعة مستمرة لأعمال الحصاد

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه يتم على المدار اليوم متابعة مستمرة لأعمال حصاد محصول القمح، وكذلك متابعة التوريد للشون والصوامع ومراكز التجميع، فضلا عن التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

المحافظ يلتقي مسؤولي الشؤون المالية والمشتريات

من ناحية أخرى، أكد محافظ أسيوط ضرورة بحث سبل تعظيم وتعزيز إيرادات المشروعات وصندوق الخدمات بالمحافظة وترشيد الإنفاق فى كل القطاعات بالمحافظة، للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال لقائه بهاء الدين عثمان مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبدالمنعم مدير إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة.

استعراض موقف المشروعات الجاري

وتناول اللقاء بحث واستعراض موقف المشروعات الجاري طرحها في مزادات علنية خلال الفترة المقبلة، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة أيرادات المحافظة من الاستغلال الأمثل لتلك المشروعات والإمكانات المتاحة بمراكز وأحياء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة نشر جميع بيانات المزادات التي تقوم إدارة العقود والمشتريات بطرحها، والإعلان عنها، وفقاً للقانون، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد.