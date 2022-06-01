ضبط 46 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 46 طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها في شهر مايو الماضي، بالمرور على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم.

التأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

واكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية اليوم، على التصدى لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، والتأكد من سلامة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

هياكل دواجن فاسدة في ثلاجة غير مرخصة بالعجوزة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن مجهودات تمشيط الأسواق شملت ضبط 17 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة غير مرخصة بالعجوزة، وتم تحرير محضر بذلك والتحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلى ضبط 11.5 طن دواجن ومقطعاتها وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة تابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تحصين 38 ألف رأس ماشية

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 25 محضرا حيال المخالفين، مضيف أنه تم تحصين 38 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادي المتصدع وحمى القلاعية وذبح 11229 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي.