وظائف شركة المياه.. مكان وموعد انعقاد اختبارات المتقدمين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عقد الاختبارات التحريرية، غدا الخميس، بمحطة مياه الملاحية في طنطا مدخل مرور سالم، للمتقدمين لوظيفة سائق وعامل «حفر- تسليك- تشغيل»، وفقا لإعلان مسابقة الشركة رقم 1 لعام 2021. ‏

مكان وموعد انعقاد اللجان للمتقدمين

وحددت شركة مياه الشرب عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد انعقاد لجان الاختبارات، كالآتي:

اللجنة الأولى: موعدها الساعة الثامنة صباحا لوظيفة سائق لفروع «طنطا - السنطة - المحلة الكبرى».

اللجنة الثانية: موعدها الساعة العاشرة صباحا لوظيفة سائق لفروع «زفتى – قطور – سمنود – كفر الزيات – بسيون».

اللجنة الثالثة: موعدها الساعة الثانية عشر ظهرا لوظيفة عامل لفرع زفتى.

المستندات المطلوبة من المتقدمين

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المتقدمين للاختبارات إحضار المستندات الآتية:

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

- قلم جاف وذلك بمحطة مياه الملاحية بمدخل مرور سالم بطنطا.

وأكدت الشركة على المتقدمين لآداء الاختبارات التحريرية، أنه لن يسمح لأي من المتقدمين بدخول الاختبارات دون اتخاذ الإجراءات الإحترازية بارتداء الكمامة، ومعقم اليدين والتباعد والحفاظ على إجراءات الأمن والسلامة.

وأشارت إلى أنه يجرى نشر أسماء المرشحين للاختبارات التحريرية للوظائف الأخرى عقب الانتهاء من عملية فحص أوراق التقديم.

الشروط المطلوبة للتعاقد للوظائف الحرفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية الشروط المطلوبة للتعاقد بالوظائف الحرفية، وهي:

وظيفة سائق

- الحصول على الشهادة الإعدادية.

- إجادة القراءة والكتابة.

- رخصة قيادة مهنية سارية لا تقل عن درجة ثانية.

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.وظائف الخدمات المعاونة

وظيفة عامل تسليك- عامل حفر

- شهادة محو الأمية – الابتدائية.

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.