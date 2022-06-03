كوريا تسجل 12542 إصابة بكورونا.. وترفع الحجر عن القادمين غير الملقحين

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 12542 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 35 حالة وافدة من الخارج و17 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 18141835 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 24229 حالة.

كوريا الجنوبية تلغي قيود الطيران لمطار «إنتشون الدولي» ابتداء من 8 يونيو الجاري

من جانبها، ألغت السلطات الكورية الجنوبية، قيود الطيران لمطار «إنتشون الدولي» ابتداء من 8 يونيو الجاري، كما رفعت إلزامية الحجر الصحي المفروض على القادمين غير الملقحين ابتداء من 10 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كوريا الشمالية تسجل نحو 82160 إصابة بـ «كورونا»

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، نحو 82160 إصابة بـ «كورونا» أو ما تطلق عليه البلاد «الحمى»، ليرتفع إجمالي الحالات منذ أواخر أبريل الماضي إلى أكثر من 3.91 مليون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في مقال باللغة الإنجليزية إن مجلس الوزراء واللجان الشعبية الإقليمية اتخذت إجراءات عملية لضمان إعطاء الأولوية لتوريد المواد الغذائية لأماكن الحجر الصحي.

وتعافى أكثر من 3.76 مليون شخص، فيما يجري علاج ما لا يقل عن 153720 مريضا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

الصين تسجل 20 حالة محلية العدوى بـ«كورونا».. بينها 8 حالات في بكين

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 20 حالة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، بينها 8 حالات في كل من بكين وشنجهاي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سجلت بكين، 8 حالات إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى و7 حالات محلية بدون أعراض، فيما اعلنت السلطات خروج 53 مريضا من المستشفيات.

وفي «شنجهاي»، سجلت «لجنة الصحة»، 8 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و8 حالات محلية بدون أعراض، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، أمس الخميس، إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة في البلاد من فيروس كورونا، التي انطلقت نهاية عام 2020.

وفي ألمانيا، اتفق القادة الفيدراليون والمسؤولون في الولايات، على تجنب إغلاق المدارس، إذا ارتفعت إصابات «كورونا» الخريف المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 534.1 مليون حالة

وسجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، 534 مليونًا و122 ألفًا و368 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و317 ألفًا و436 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 505 مليون و047 ألفا و976 حالة.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الصحية، أمس الخميس، تسجيل 19 إصابة بـ«جدري القردة» في 10 ولايات أمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت «مراكز السيطرة على الأمراض»، المعروفة اختصارا باسم «سي دي سي»، عبر موقعها، إن الحالات تم رصدها في: «جورجيا-كاليفورنيا-كولارادو-فلوريدا-ماساتشوسيتس-نيويورك-بنسلفانيا-يوتا-فرجينيا-واشنطن»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».