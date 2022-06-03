مصرع قيادي إيراني في «فيلق القدس» يشتبه في تورطه بقضايا تجسس

تضاربت الأنباء حول مقتل قيادي بـ الوحدة 840 في فيلق القدس التابع لـ «الحرس الثوري الإيراني»، العقيد «علي إسماعيل زاده»، المقرب للعقيد حسن صياد خدائي، وقالت قناة «إيران أنترناشيونال»، إن زاده قتل في كرج الواقعة غربي العاصمة «طهران»، ، الاثنين الماضي، على إثر سقوطه من فوق سطح منزله، بينما أبلغت عائلة أنه انتحر بسبب مشاكل نفسية رافقت انفصاله عن زوجته، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، نفى مصدر مطلع، أنباء اغتيال زاده، واصفا إياها بالحرب النفسية والأخبار الكاذبة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية. وأشار «إيران إنترناشيونال»، إلى أن بعد وفاة خدائي، فإن مخابرات «الحرس الثوري الإيراني» التي كانت تبحث عن أدلة داخل «فيلق القدس»، واشتبهت في العقيد زاده واتهمته بتسريب معلومات لأجهزة مخابرات أجنبية.

«واشنطن» تعد مشروع قرار يحض طهران على التعاون الكامل مع «وكالة الطاقة الذرية»

وفي سياق آخر، قالت الولايات المتحدة، إنها تعد مشروع قرار مع الأوروبيين «المملكة المتحدة-فرنسا-ألمانيا» لعرضه على مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يحض طهران على التعاون الكامل مع الوكالة.

وفي وقت سابق، نددت «وكالة الطاقة الذرية» في تقرير، بغياب ردود مرضية من جانب إيران بشأن وجود مواد نووية في 3 مواقع غير معلنة في البلاد.

بدوره، أعرب المتحدث باسم وزارة «الخارجية الأمريكية»، نيد برايس، عن مخاوف جدية للغاية لدى بلاده، وقال المتحدث الأمريكي، إن «طهران» لم ترد بشكل موثوق على أسئلة وكالة الطاقة الذرية.

وكانت السلطات الإيرانية رفضت في وقت سابق، الخطوة، ووصفتها بغير بناءة.

مبعوث أمريكي: واشنطن تواصل ردع تهديدات إيرانية لـ الولايات المتحدة والحلفاء

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إن واشنطن تواصل ردع تهديدات إيرانية لـ الولايات المتحدة والحلفاء. وفي الشأن اليمني، قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن تدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «التحالف العربي»، جاء استجابة لطلب دستوري من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيرا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن الإسناد الأخوي حال دون إحكام «الحرس الثوري الإيراني» سيطرته على الجغرافيا اليمنية وتحويل اليمن إلى منصة لنشر الفوضى والإرهاب واستهداف السفن التجارية.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن مصر وعمان والأردن لعبوا دورا جعل من عملية الهدنة في اليمن أمرا ممكنا، مضيفا إن «واشنطن» ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة، وستركز على ردع التهديدات عن الأصدقاء والشركاء.

«بايدن»: الملك سلمان وولي عهده كان لهما دورا حيويا في تمديد هدنة اليمن

وأضاف «البيت الأبيض»، أن خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان كان لهما دورا حيويا في تمديد الهدنة في اليمن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، رحب بايدن، بتمديد الهدنة الأممية في اليمن لمدة شهرين، وقال إن «الرياض» أظهرت قيادة شجاعة من خلال التصديق على بنود الهدنة وتنفيذها.

الرئيس الأمريكي سيزرو السعودية في يونيو الجاري

وسيزور، بايدن، السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري ليلتقي ولي العهد محمد بن سلمان، لـ المرة الأولى مرة منذ وصوله إلى «البيت الأبيض» في يناير من العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن بايدن يعتزم استعادة العلاقات بين البلدين، فيما ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي، السعودية خلال جولته التي ستشمل أوروبا وإسرائيل.

من جانبه، رحب الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، بإعلان تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين. وفي وقت سابق، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرغ، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين، وقال مكتب جروندبرج في بيان، إن الأطراف استجابت بشكل إيجابي إلى اقتراح المنظمة لتجديد الهدنة السارية.

ودخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية، أمس الخميس، في السابعة مساء بتوقيت اليمن، ووفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«دوجاريك»: جروندبرج سيواصل جهوده لترسيخ المكاسب

وأشار المتحدث الرسمي باسم المنظمة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، إلى زخم إيجابي وأخبار جيدة لشعب اليمن، مؤكدا أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج سيواصل جهوده لترسيخ المكاسب.

وأوضح دوجاريك، أن الهدنة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بوصول أكثر لأشخاص ما كان يتسنى لهم الوصول إليهم.

وفي السعودية، رحبت «الرياض» بإعلان جروندبرج تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين، وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان حرص الرياض على دعم كافة الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية.

الخارجية السعودية تثمن جهود جروندبرج: الهدنة تتماشى مع مبادرة «الرياض» لإنهاء الأزمة في اليمن

وثمنت الخارجية السعودية، جهود جروندبرج، مشيرة إلى أنها تتماشى مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، والمعلنة في مارس من العام الماضي 2021.

من جانبها، رحبت «الدوحة»، أمس الخميس، بإعلان منظمة «الأمم المتحدة» تمديد فترة الهدنة في اليمن إلى شهرين،مجددة موقفها الداعي لحل الأزمة؛ استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات «مجلس الأمن الدولي» ذات الصلة خاصة القرار 2216، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أملها في أن يمهد تمديد الهدنة الطريق نحو حل أزمة اليمن سلمياً، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية.

بدورها، جددت وزارة الخارجية الأردنية، تأكيد استمرار بلادها في دعم جهود الأمم المتحدة لحل أزمة اليمن.