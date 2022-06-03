ضبط 34 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

تمكنت إدارة تموين مركز ومدينة سوهاج، صباح اليوم الجمعة، بقيادة المهندس عبدالسميع أبو الحمد عمران، مدير إدارة التموين بمحافظة سوهاج، وهلال سعد الدين، المفتش بالإدارة، وبرفقة قوة سرية من مباحث التموين، من ضبط 3 سيارات محملة بـ18 طن قمح، وتم التحفظ عليها لحين توريدها بصومعة سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

حملات تموينية في طما وطهطا

كما ضبطت مديرية التموين بمركز طهطا في سوهاج، في أول ساعات اليوم الجمعة، كمية من الأقماح كانت معدة للطرح في السوق السوداء بطما وطهطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9.5 طن قمح، وتم أخذ التعهد اللازم بالتوريد خلال 24 ساعة لصوامع وشون مركز طهطا، وتحرير المحضر اللازم لصاحب القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 7 أطنان قمح خارج منظومة التوريد

كما قامت الحملة داخل مدينة طما بقرية نزلة سعيد، بضبط 7 أطنان قمح، وتم أخذ إقرار التحفظ لحين توريدها بشونة طما، وتحرير المحضر اللازم للمخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت الحملة بقيادة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، ومحمد سيد عبده، مدير إدارة تموين مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ومحمد سعد، رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين مركز طما، بالتعاون مع مباحث التموين بمركز طهطا.