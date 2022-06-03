محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الإنشاء والتطوير الجاري تنفيذها بمستشفى الصدر ومديرية الصحة بحي شرق للاطمئنان على سير العمل، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك للنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030 وبرامج تنمية الصعيد.

المشاركون خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بالمحافظة، والدكتورة صفاء أبوالعلا مدير مستشفى الصدر بأسيوط، والدكتور علي الزقزقي نائب مدير مستشفى الصدر بأسيوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق، ومروان إبراهيم رئيس حي غرب.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة منظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى شرح بكميات الأكسجين المتوافرة وبالخزانات ومدى المتابعة الدورية للأرصدة الموجودة منها تكفى احتياجات المستشفى ثم قام بجولة داخل مستشفى الصدر، وتفقد المبنى الجديد بالمستشفى وموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الذي سيتم دعمه للمستشفى فضلاً عن القاعات والأقسام الجاري تنفيذ أعمال التشطيب بها لتحسين الخدمة الطبية المقدمة والتيسير على المواطنين، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة كما تفقد بعض أقسام ومعامل مستشفى الصدر واستمع إلى سير العمل بالمستشفى خاصة مع تحويلها تدريجياً من مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفى عام تزامناً مع انخفاض أعداد المصابين.

تقديم سبل الدعم كافة للقطاع الصحي

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي والعمل على تعظيم الإمكانيات وتلبية الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة طبية لائقة، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالقطاع الصحي في أسيوط في تقديم الخدمة وفقاً للإمكانات المتاحة موجهًا بمزيد من العمل والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم للوصول إلى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مطالبًا بالتدقيق والتركيز والاهتمام بالنظافة والتعقيم والصيانة المستمرة للأجهزة الطبية وفقاً لخطة العمل.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج «تليجرام» رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.