شاب يتخلص من حياته شنقا بعد انفصال زوجته عنه.. عاش ليالي مأساوية

أقدم شاب بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياته داخل الشقة التي كان يسكنها بمفرده في قرية ميت خميس بمركز المنصورة، بعد دخوله في نوبة اكتئاب حادة، عقب انفصال زوجته عنه، ورفضها العودة إليه مرة أخرى.

العثور على الشاب مشنوقا داخل شقته

وصل بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته في قرية ميت خميس بدائرة المركز، بعدما أقدم على التخلص من حياته، عن طريق إعداد مشنقة لنفسه في الشقة، التي يقيم فيها بمفرده، وقادت الصدفة اكتشاف وفاته، بعد أن شاهده أحد الجيران متدلي من السقف.

انفصل عن زوجته وأصيب باكتئاب حاد

انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة شاب يدعى «م. س.»، 35 سنة، وبمناظرة الجثة، تبين أنه يرتدى ملابسه كاملة، ومتدلى من حبل مثبت في سقف غرفته، وملفوف حول رقبته، وبالقرب منه كرسي ملقى على الأرض.

وتوصلت التحريات الأولية، إلى أن المتوفي يقيم بمفرده داخل شقة منذ حوالي عامين، وكان يعاني من أزمة نفسية حادة، بعد انفصال زوجته عنه، ورفضها العودة إليه مرة أخرى، ما جعله يدخل في حالة اكتئاب الحاد، انتهت إلى اتخاذه قرار بالتخلص من حياته.

يعيش في عزلة تامة

أكد شهود الواقعة، أن المتوفى كان منعزل عن المحيطين به، وكان يقيم بمفرده، عقب انفصال زوجته عنه، وأنهم فوجئوا بالعثور عليه مشنوقا داخل شقته.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب طبيب شرعي، وتشريح الجثة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتسليم الجثة بعد ذلك لذويه لدفنه.