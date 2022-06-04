وفاة طفلة غرقا في حوض ماكينة ري بسوهاج

طفلة ذات ثلاثة سنوات خرجت تلعب في حوض ماكينة الري الخاصة بأهلها، هربًا من حرارة الجو، فحوض الماكينة أشبه بحمام سباحة صغير اعتادت رؤية أشقائها وأبناء عمومتها يسبحون لهوًا به، فدفعها التقليد والتجربة لأن تذهب لحوض ماكينة الري محاولة اللهو بالمياه لتسقط به، وتتوفى غرقًا.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا من المستشفى المركزي بالبلينا بوصول الطفلة «فرحه ع ش ا» 3 أعوام، وتقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج «جثة هامدة» لمستشفى البلينا المركزي ادعاء غرق.

نفى الشبهة الجنائية

وأفاد عم الطفلة المدعو «هيثم ش ا أ»، 39 عامًا عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج في أقواله بمحضر نقطة شرطة مستشفى البلينا المركزي بمحافظة سوهاج، بأنه أثناء لهو نجلة شقيقه المذكورة أمام المنزل اختل توازنها وسقطت بحوض مياه خاص بري أرضهم الزراعية، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، حيث عندما تمكنوا من استخراجها كانت قد فارقت الحياة ليتم نقلها لمستشفى البلينا المركزي وأكد الكشف الطبي وفاتها، نافيًا الشبهة الجنائية.

تقرير مفتش الصحة

وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، والذي أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة «اسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.