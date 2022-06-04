 عمر عصر عن هزيمة بطل نيجيريا ببطولة أفريقيا: السر في التدريب البدني

قال عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة الفائز بـ9 بطولات إفريقية، إنّ بطولة هذا العام التي نظمتها نيجيريا كانت خاصة جدًا، موضحًا أنّه كان يتمنى الفوز بها لصالح بلدي، كما أن الجماهير في نيجيريا متحمسون ويحضرون المباريات بالكامل ويشجعون لاعبيهم وأي لاعب يواجه لاعب مصري، لأنهم يعلمون جيدا أننا ومنتخب بلادهم قادرون على حسم البطولة.

النيجيريون شجعوا كل منافسينا في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

وأضاف عمر عصر، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نحترم الخصم، وهو ما ظهر في الإعداد للبطولة الذي كان قويا، وكان هناك تحديا أخر وهو أن الإعداد كان في شهر رمضان، وبالتالي لم ننفذ برنامجنا الإعدادي الطبيعي».

وتابع: «الأوقات في رمضان تختلف، وبخاصة أنني في معايشة مع منتخب ألمانيا، وبالتالي فإن النهار طويل جدا، تعلمت الكثير من المعايشة هناك، إذ أنّ ألمانيا ثاني أقوى منتخب في العالم بعد الصين، وهناك نظام صارم واستمرار، وبالتالي فقد اكتسبت ثباتا كبيرا في المستوى».

سر التغلب على المنتخب النيجيري

وكشف عمر عصر تفاصيل التغلب على منتخب نيجيريا صاحب والأرض والضيافة في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة، موضحةً أنه ضمّ 3 لاعبين كبار، على رأسهم أرونا كوادري المصنف العاشر عالميا.

وتابع: «التدريب البدني استعدادا لأرونا كوادري وزملائه كان الفيصل بالنسبة لي، وفي النهائي كان أرونا مصابا في قدمه، بسبب ضغط المباريات في البطولة»، واستكمل لاعب المنتخب الوطني: «كنا نلعب في لاجوس وهي مدينة مزدحمة جدا، كنا نتعامل مع مباريات صعبة وظروف الزحام، فقد كنا نذهب إلى الملعب خلال ساعتين وعود في ساعتين أيضا، واجهنا أمورا صعبة للغاية، وبالتالي كانت الأمور غالية بالنسبة إلينا».