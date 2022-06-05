المشدد 10 سنوات لقاتل زوجته بطلق ناري في طنطا.. «قالت له مبقتش راجل»

عاقبت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري، قاتل زوجته بالرصاص بالسجن المشدد 10 سنوات.

ملابسات الواقعة

وعُقدت هيئة المحكمة اليوم، بحضور المتهم، وقررت بعد تداول القضية والتي تحمل رقم 2388 جنايات مركز السنطة، معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، حيث رأت المحكمة إسقاط جريمة سبق الإصرار والترصد عن المتهم، مراعاة للظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وأن المجني عليها قالت للمتهم «مبقتش راجل».

بداية الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ بمقتل ربة منزل، إثر إصابتها بعزبة طوخ التابعة لقرية الروضة بدائرة المركز، وتبين أن وراء الواقعة زوجها بعد أن قام بالدخول عليها أثناء نومها وإطلاق الرصاص عليها ولقت مصرعها في الحال، بسبب نشوب خلاف بينهما بسبب رفضه إقامة علاقة جنسية معها، لشعوره بالتعب، فبدر منها بعض الكلمات «انت مش راجل»، ما دفعه للانتقام منها.

وانتظر الزوج حتى نامت زوجته، وأحضر السلاح الناري الخاص به، وأطلق عليها طلقًا ناريًا في الرأس.

الزوج يعترف بارتكاب الواقعة

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، واعترف المتهم بالجريمة، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا، والتي قررت معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.