مصرع سيدة خمسينية سقطت من شرفة شقتها بالطابق السابع في أسيوط

لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها، مصرعها اليوم الأحد، إثر سقوطها من شرفة شقتها السكنية في أحد الأبراج بشارع الجمهورية التابعة لدائرة قسم ثان أسيوط.

بلاغ بسقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق السابع

وكان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيدة من الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية في شارع الجمهورية.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من شرطة قسم ثان أسيوط، برئاسة المقدم بركات أحمد بركات رئيس المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع سيدة في العقد الخامس من العمر تعمل مهندسة زراعية وتدعى «نجلاء. م»، سقطت من شرفة شقتها بالطابق السابع في أحد الأبراج السكنية الكائن بشارع الجمهورية.

نقل الجثة للمستشفى واستخراج تصريح دفن

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة العامة، واستخراج تصريح الدفن، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.