مصرع شخصين وحريق عقار وحوشين خلال 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة مصرع فتاة عقب تناول حبوب حفظ الغلال عن طريق الخطا بمركز طما وكذلك مصرع عامل عقب انهيار سقف مبنى 400 متر تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا كما نشبت النيران في شقة وحوشين بمركز طما وتم السيطرة علي الحريق بسيارتين إطفاء.

مصرع فتاة بحبوب حفظ الغلال بطما

بدأت الواقعة الأولى بوصول «منه»، 17 عاما، إلى مستشفى طما المركزي مصابة بحالة إعياء، وقد توفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، وقد أفاد والدها بأنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع عامل بانهيار سقف مبنى تابع للوحدة المحلية بطهطا

وقد شهد مركز طهطا بمحافظة سوهاج الواقعة الثانية عند انهيار جزء من سقف مبني خال تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مشيد بالخرسانة ومكون من طابق واحد على مساحة 400 متر، أثناء قيام الوحدة المحلية بإزالته تمهيداً لتجديده مما نتج عنه وفاة «موسي. م.»، 45 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وقد تم عمل كردونا، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

حريق شقة وحوشين بطما

وقد نشب حريق بالواقعة الثالثة بشقة بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج ملك «رضا. ع. م. ح»، عامل، وامتد الحريق لحوشين مجاورين ملك «سامي.ا. ح.»، 54 عاما ، مزارع، و«القاسم. ع. ب.»، 33 عاما، مزارع.

تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وقد أرجع مالكي العقار والحوشين سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.